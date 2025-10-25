Ballando con le Stelle, flirt in corso tra Rosa Chemical ed Erica Martinelli?

News VIP

Secondo una recente indiscrezione, tra due protagonisti di Ballando con le Stelle, Rosa Chemical e la sua maestra Erica Martinelli, sarebbe nato un flirt!

Ballando con le Stelle è ancora teatro di nuove storie d'amore: secondo una recente indiscrezione nel dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci si sarebbe formata una nuova coppia. Stiamo parlando di Rosa Chemical ed Erica Martinelli, sua maestra di ballo.

A Ballando con le Stelle si sono formate diverse coppie, come Massimiliano Rosolino e Natalia Titova, storici concorrenti del programma, fino ad arrivare a Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che secondo un rumor potrebbero essere prossimi alle nozze con una proposta di matrimonio in una delle prossime puntate. Perciò, non è inusuale che nel dancing show si formino nuovi amori e i fan si chiedono se anche quest'anno uno dei concorrenti finirà con l'innamorarsi del proprio maestro.

Secondo un recente rumor che ha iniziato a circolare, pare che l'amore sia sbocciato tra Rosa Chemical e la sua insegnante Erica Martinelli. L'artista e la ballerina hanno già mostrato una grande chimica al centro pista e pare che questa sintonia esista anche al di fuori del ballo. Molti, infatti, hanno notato questa intesa anche nel dietro le quinte tra il cantante e la ballerina, al punto da portare a chiedersi cosa c'è tra loro?

Un'indiscrezione recente riporterebbe che tra Rosa Chemical ed Erica Martinelli ci sarebbe un flirt in corso. Al momento, i diretti interessanti non hanno ancora rilasciato dichiarazioni che confermino o smentiscano le indiscrezioni su di loro, ma non hanno anche perso tempo a stuzzicare i fan e ad alimentare il gossip. "Con lei si è creato un grande feeling" ha ammesso Rosa Chemical, parlando del rapporto con Erica Martinelli, "c'è una grande complicità" ha proseguito il cantante. Dopo aver smentito eventuali gossip e romance con Vera Gemma, definendo il loro un legame solo fraterno, il cantante potrebbe aver invece puntato la sua insegnante?

Su di lui, Martinelli ha dichiarato in un video del dietro le quinte: "Mi piace che sia così trasgressivo in alcuni momenti, ma anche dolce in altri", con Rosa Chemical che ha ribattuto "le dico sempre che vorrei essere suo marito". A ciò si è aggiunta anche una clip pubblicata sui rispettivi profili Instagram, in cui i due appaiono molto uniti e complici, con in sottofondo Photograph di Ed Sheeran.

