Ballando con le stelle, Mara Venier si schiera dalla parte di Barbara D'Urso: "Sei la più brava, non cadere nelle trappole"

Eleonora Gasparini

Mara Venier rompe il silenzio a Domenica In e difende la collega Barbara D'Urso dalle dure critiche e provocazioni della giuria di Ballando con le stelle.

Barbara D'Urso è la protagonista indiscussa della 20esima edizione di Ballando con le stelle. A commentare il suo percorso nel talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci e difenderla dalle dure critiche della giuria ci ha pensato Mara Venier durante l'ultima puntata di Domenica In.

Barbara D'Urso al centro delle critiche: la reazione di Mara Venier

Nel corso dell'ultima puntata di Ballando con le stelle, andata in onda sabato 25 ottobre 2025 in prima serata su Rai1, Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli si sono rese protagoniste di un acceso botta e risposta in diretta. Tutto è nato quando la giudice ha affermato che l'ex conduttrice Mediaset ha costruito per anni una televisione trash: "Sei diventata tutto quello che hai fatto in tv: il trash".

Tra le due è nato un vero e proprio scontro di fuoco che non è per niente piaciuto a Mara Venier e Vladimir Luxuria. Se la prima si è schierata pubblicamente dalla parte della D'Urso durante l'ultima puntata di Domenica In, Luxuria ha deciso di intervenire sui social e lanciare una velenosa frecciata alla Lucarelli: "Selvaggia definisce trash la carriera televisiva di Barbara D’Urso, però, proprio nel 2006, fece la contadina concorrente al reality ‘La Fattoria’ condotto dalla d’Urso, dove fu eliminata. Quella trasmissione era approfondimento culturale o politico?".

Mara Venier difende Barbara D'Urso e punge Selvaggia Lucarelli

Barbara D'Urso è senza ombra di dubbio una delle concorrenti più chiacchierate e discusse della nuova edizione di Ballando con le stelle. Il trattamento riservato dalla giuria, in particolar modo da Selvaggia Lucarelli, nei confronti dell'ex conduttrice di Pomeriggio 5 ha parecchio infastidito e dispiaciuto Mara Venier.

Nella puntata di ieri di Domenica In, nello spazio dedicato al popolare talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, la Venier ha deciso di rompere il silenzio e parlare della nuova esperienza televisiva della D'Urso. Senza mezzi termini, la conduttrice ha preso le sue difese e si è detta dispiaciuta del fatto che non si stia divertendo come avrebbe voluto.

Leggi anche Marcella Bella duramente criticata dalla giuria

"L'unica cosa che mi dispiace, Barbara, è che non ti vedo felice. Avrei voluto vederti ballare, divertirti. Sei la più brava, non cadere nelle trappole" ha dichiarato Mara, che ha invitato la collega a non cadere nelle provocazioni "Le hanno detto che era tutto eccessivo, addirittura i festivi. Bisogna dare un giudizio al ballo. Una donna della nostra età che balla in quella maniera! Bisogna dare i giudizi su quello, hanno commentato pure i vestiti, dai..". L'intervento della Venier ha colpito e commosso la D'Urso, che ha rincondiviso il video sui suoi social in segno di ringraziamento.

Eleonora Gasparini
