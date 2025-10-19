TGCom24
Ballando con le Stelle, scontro infuocato tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli: "Io non sono la prima della classe!"

Tensione in pista a Ballando: Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli ai ferri corti davanti al pubblico

La puntata di Ballando con le Stelle di sabato sera è stata una delle più intense della stagione. Dopo settimane di battute, allusioni e tensioni latenti, il tanto atteso confronto tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli è finalmente esploso in diretta. Tutto è iniziato dopo l’esibizione della conduttrice, che ha danzato un quickstep insieme a Pasquale La Rocca, ricevendo una standing ovation dal pubblico in sala.

Ballando con le Stelle, arriva lo scontro tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli

<>Mentre Rossella Erra ha accolto Barbara con entusiasmo e calore, Guillermo Mariotto e Fabio Canino si sono mostrati più cauti, e Alberto Matano ha spiazzato la conduttrice con un commento ambiguo: “Tu sei un grande concorrente di Ballando che mi lascia perplesso, però.”

Barbara, con il suo solito spirito ironico, ha risposto subito: “Io però non ho capito che cosa vi aspettate.” Una frase che ha scatenato un nuovo applauso dal pubblico. A sorpresa, Ivan Zazzaroni si è schierato a favore della D’Urso: “A Paolo Belli chiediamo di fare il concorrente. A te chiediamo di fare Barbara D’Urso. Tu sei riuscita a farmi piacere il quick. Mi sono molto divertito e ti faccio i complimenti.”

Ma il momento più acceso è arrivato con l’intervento di Selvaggia Lucarelli, che non ha risparmiato la sua consueta schiettezza:“Mi fa sorridere il candore di Canino e di Zazzaroni. Tu sei qui per fare show.”

Barbara ha subito ribattuto: “Questo non è il mio show. È lo show di Milly Carlucci.”

Lucarelli, però, ha insistito, scavando più a fondo: “Tu sai benissimo che se ti nascondi e ti blindi dietro meravigliose coreografie, sorridi e se ne vanno a casa, poi tutta la settimana si parla di Beppe Convertini e Marcella Bella, c’è un problema. E tu lo sai benissimo. Sei stata la tv e lo sei ancora. Sei stata anche la più brava per certi versi.”

Poi la stoccata più pungente: “Sembri una ragazzina quando balli ed è tutto molto bello. Ma mi chiedo: quando finirà quest’esperienza ti starà bene che si è detto solo ‘Barbara balla bene’?”

Barbara ha cercato di mantenere il confronto su un tono più riflessivo: “Non mi piacerebbe se mi venisse detto che sono stata 13 puntate a fare le polemiche. Questo non mi interessa. C’è un rapporto particolare tra me e te, sono convinta che ci stimiamo. Ma io lo chiedo a te: cosa ti piacerebbe? Che tipo di show vorresti da Barbara D’Urso?”

Selvaggia non ha esitato: “Mi piacerebbe semplicemente vedere qualcosa di te che io non conosco. Sei una prima della classe.”

È qui che Barbara ha alzato il tono, rivendicando la sua scelta di rimettersi in gioco dopo due anni lontana dalla televisione:

"Io non sono la prima della classe. Ho 68 anni e ho deciso di fare un passo diverso da quanto fatto finora e questo è quello che ho intenzione di fare. Ed è un passo avanti per quanto mi riguarda. Ci vuole coraggio a fare il concorrente."

La Lucarelli ha replicato con sarcasmo: “Coraggio? Eri ferma da un anno e mezzo.”

E la D’Urso ha risposto, visibilmente toccata:

"Erano due anni, ed ero ferma ingiustamente. Io lo so che volevi questo. È questo lo show? È questo che volevi? Tu non puoi sapere quello che è successo due anni fa, professionalmente e umanamente per quanto mi riguarda.”

A quel punto, il botta e risposta si è fatto talmente acceso che Milly Carlucci è stata costretta a intervenire e mandare la pubblicità. Al rientro, Barbara ha stemperato la tensione con una battuta: “La pubblicità è arrivata e ha fatto ammosciare tutto.”

Al termine della quarta puntata, è stata proprio Barbara D'Urso vincere la serata in coppia con Pasquale La Rocca si è esibita in un quick sulle note di “Ohi Marie” che ha incantato pubblico e giuria.

