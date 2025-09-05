Ballando con le stelle, Ivan Zazzaroni si sbilancia sui concorrenti della nuova edizione: "Ecco cosa penso"

News VIP

Il giudice di ballo Ivan Zazzaroni commenta la 20esima edizione di Ballando con le stelle, rivelando il suo pensiero sui concorrenti che scenderanno in pista.

È tutto pronto per la 20esima edizione di Ballando con le stelle, che partirà ufficialmente il prossimo 27 settembre 2025. A dire la sua ci ha pensato Ivan Zazzaroni che, raggiunto dai microfoni di TvBlog, ha rivelato il suo pensiero sui nuovi concorrenti che scenderanno sulla famosa pista di Rai1.

Le confessioni di Ivan Zazzaroni

Cresce l'attesa per la prima puntata della 20esima edizione di Ballando con le stelle, che andrà in onda sabato 27 settembre in prima serata su Rai1. Al timone Milly Carlucci che sarà affiancata dalla new entry Massimiliano Rosolino. Dodici i concorrenti che si metteranno in gioco sulla pista da ballo più famosa del piccolo schermo: la Signora Coriandoli (alias Maurizio Ferrini), Beppe Convertini, Filippo Magnini, Fabio Fognini, Nancy Brilli, Martina Colombari, Barbara D'Urso, Francesca Fialdini, Marcella Bella, Andrea Delogu, Rosa Chemical e Paolo Belli.

A giudicare le esibizioni in studio dei concorrenti ci sarà una giuria formata da Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni. Proprio quest'ultimo ha rilasciato un'intervista in cui si è sbilanciato sui protagonisti della nuova edizione del popolare talent show di Rai1.

Ivan Zazzaroni: le parole sul cast e la giuria di Ballando con le stelle

A distanza di alcune settimane dal debutto di Ballando con le stelle 20, Ivan Zazzaroni ha rilasciato un'intervista a TvBlog in cui ha commentato il cast del talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Senza troppi giri di parole, il giudice ha rivelato il suo pensiero su Barbara D'Urso e sugli sportivi Filippo Magnini e Fabio Fognini:

Quest’anno sono tutti personaggi molto popolari; forse hanno voluto fare un cast di questo tipo per omaggiare i 20 anni di Ballando. Ognuno di loro ha delle storie. Escono le vite dei concorrenti, c’è molta verità e ci sono delle confessioni sorprendenti di personaggi normalmente schivi. Che la D'Urso abbia una luce particolare, è ovvio. Secondo me, sarà il programma a influenzare lei, perché Ballando con le Stelle è superiore a tutti i concorrenti. Non c’è un personaggio che diventa più forte di Ballando: Barbara non ha bisogno di essere lanciata, ma penso che ora che ha messo un piede in Rai, difficilmente ne uscirà. Abbiamo tra i tanti Fognini, che sarà sicuramente una gatta da pelare, e Magnini che è un altro personaggio.

Dopo aver commentato il cast della 20esima edizione di Ballando con le stelle, Zazzaroni ha deciso di vuotare il sacco e parlare anche del rapporto con gli altri giudici di ballo. "Noi giudici ci vediamo alle 19 del sabato, facciamo un piccolo confronto che è di solito pieno di risate e poi si parte. In passato c’è forse stato qualche momento di tensione tra Carolyn e Selvaggia, ma è stato poi tutto superato" ha dichiarato Ivan, che ha poi parlato dell'arrivo di Selvaggia Lucarelli:

All’inizio ero quello un po’ più provocatorio, ma con l’ingresso di Selvaggia Lucarelli – che dà invece una provocazione più forte e decisa – ho fatto un passo indietro. Ci ho guadagnato, perché per tutti sono ora la persona seria e che dà giudizi più equilibrati. In passato avevo l’immagine del cattivo e dell’antipatico, mentre adesso sono il padre saggio [...] Selvaggia mette un po’ di “pepe”. Alla fine siamo tutti con un carattere abbastanza forte e deciso.

