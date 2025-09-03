Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso annuncia un nuovo progetto social che scatena i fan

News VIP

Barbara d’Urso, pronta al debutto come ballerina a Ballando con le Stelle, annuncia un nuovo progetto social.

Manca sempre meno al debutto della nuova edizione di Ballando con le Stelle su Rai 1 e di Barbara D’Urso come concorrente ufficiale dello show danzante di Milly Carlucci. La presentatrice, tuttavia, annuncia un progetto social inaspettato prima di infilare le scarpe da ballo.

Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso pronta al debutto

Si prepara la nuova stagione di Ballando con le Stelle e Milly Carlucci questo anno ha creato un cast davvero interessante. La punta di diamante è ovviamente Barbara D’Urso, che torna sul piccolo schermo dopo due anni di assenza, eccezione fatta per l’intervista a Domenica In e la sua presenza lo scorso anno, proprio nello show danzante di Rai 1, come ballerina per una notte. Sono state svelate tutte le assegnazioni maestro-ballerino di questo anno e Barbara D’Urso sarà in coppia con Pasquale La Rocca, per la gioia di tutti i fan del ballerino professionista.

Conto alla rovescia per la messa in onda dello show, che questo anno potrebbe dare ancora più filo da torcere a Tu si Qui Vales in onda su Canale 5, stracciando la competizione nella gara dello share. Paolo Belli lascia il posto di co-conduttore, scendendo in pista come concorrente, e al suo posto arriva l’amatissimo Massimiliano Rosolino, nuotatore olimpico ma anche volto di diversi reality show. Chi vincerà il programma? Molti puntano proprio su Barbarella, soprattutto dopo averla vista danzare lo scorso anno. Lei, nel frattempo, annuncia il suo nuovo progetto social.

Ballando con le Stelle, prima del debutto Barbara D’Urso fa un annuncio

Mentre si prepara al suo debutto sulla pista di Ballando con le Stelle insieme al ballerino professionista Pasquale La Rocca, con il quale potrebbe formare un’accoppiata temibile data la passione per la danza e il fatto che lui ha trionfato in ben due edizioni del programmo sfiorando poi una terza volta il podio, Barbara D’Urso fa un annuncio su Instagram. Da quando ha lasciato forzatamente la televisione dopo l’addio a Mediaset, Barbarella si è concentrata molto sul mondo dei social, avviando vari progetti, e ora ne annuncia uno nuovo proprio a ridosso del debutto in pista.

“Ho aperto il mio canale YouTube!Per il momento è vuoto ma presto arriveranno i primi contenuti che, sono sicura, vi piaceranno molto. Saranno inaspettati!”.

Questo l’annuncio di Barbara che ha confidato di aver aperto il suo canale YouTube personale. Che tipo di video troveremo qui? Forse qualche dietro le quinte di Ballando oppure ancora video di ricette che fa insieme alla sua migliore amica e qualche look estroso in giro per Milano.

