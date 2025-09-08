Ballando con le Stelle, iniziano le prove per Barbara D'Urso: "In realtà io non so ballare"

News VIP

Barbara d’Urso emozionata per il debutto a Ballando con le Stelle: "Questa sarà la mia vera sfida"

L’attesa è finita: tutto è pronto per il debutto della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci ha ufficializzato il cast e reso noti gli accoppiamenti tra i concorrenti vip e i maestri di ballo che li guideranno in questa avventura televisiva. Oggi iniziano ufficialmente le prove: i protagonisti prenderanno possesso dei loro camerini e incontreranno i professionisti che li accompagneranno settimana dopo settimana sulla pista più famosa d’Italia.

Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso rompe il silenzio: "Non sono una ballerina, ma lavorerò tantissimo"

Tra i concorrenti più chiacchierati non poteva che esserci lei: Barbara d’Urso, vera e propria regina del piccolo schermo, che torna davanti alle telecamere dopo oltre un anno di assenza. Da quando, nel giugno del 2023, ha salutato il pubblico di Pomeriggio 5, il suo nome è rimasto al centro dell’attenzione mediatica, tra indiscrezioni sul futuro televisivo e ospitate speciali. Ora, il suo ritorno coincide con una sfida personale inedita: quella della danza.

Proprio la conduttrice napoletana, seguitissima anche sui social, ha confessato ai fan le sue emozioni alla vigilia del debutto. In una storia Instagram, infatti, ha voluto chiarire un punto che la preoccupa non poco:

“Ci siamo quasi! Domani ho il primo giorno di prove. Sapete qual è il mio problema? Anche se a me la parola problema non piace, perché per me sono solo ostacoli da superare, il fatto è che tutti pensate che io sappia ballare. Ma non è così. Io non so ballare. So fare solo quelle due cose piccole che ho fatto un anno fa quando sono stata ballerina per una notte. Lavorerò tantissimo però. Ho fatto questa scelta e quindi lavorerò molto. Pasquale, povero te!”.

Un messaggio diretto e sincero, che dimostra tutta la sua voglia di mettersi in gioco ma anche la consapevolezza di non essere, almeno per ora, una vera ballerina. Eppure, le aspettative nei suoi confronti sono altissime: il pubblico ricorda bene la straordinaria performance dello scorso anno quando, come “ballerina per una notte”, aveva conquistato applausi e consensi, dimostrando una naturale predisposizione al palco e una grande passione per la danza.

Adesso la prova sarà più dura, perché non si tratterà di una sola esibizione ma di un percorso lungo e faticoso che la vedrà impegnata settimana dopo settimana. E se c’è una cosa che il pubblico conosce bene di Barbara d’Urso è la sua determinazione: quando accetta una sfida, non si tira mai indietro.

Sarà lei la protagonista assoluta di questa edizione di Ballando con le Stelle? Non resta che aspettare. L'appuntamento con la nuova edizione di Ballando con le Stelle ci aspetta sabato 27 settembre in prima serata su Rai1.

