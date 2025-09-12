Ballando con le stelle, infortunio per Andrea Delogu? Ecco come stanno andando le prove

News VIP

La concorrente Andrea Delogu è pronta per la prima puntata della nuova stagione di Ballando con le stelle: ecco come stanno andando le prove per la conduttrice Rai.

Manca sempre meno alla 20esima edizione di Ballando con le stelle, il popolare talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Tra le concorrenti in gara anche la conduttrice Andrea Delogu, che si esibirà in coppia con il maestro Nikita Perotti.

Al via sabato 27 settembre 2025 in prima serata su Rai1 la nuova e attesissima edizione di Ballando con le stelle. Dodici i concorrenti che scenderanno sulla pista da ballo più famosa del piccolo schermo: Barbara D'Urso, la Signora Coriandoli, Andrea Delogu, Fabio Fognini, Martina Colombari, Francesca Fialdini, Nancy Brilli, Rosa Chemical, Marcella Bella, Beppe Convertini, Filippo Magnini e Paolo Belli, che ha lasciato dopo tanti anni il posto di co-conduttore per mettersi alla prova come ballerino.

In attesa del debutto, i concorrenti del popolare talent show condotto da Milly Carlucci sono alle prese con le prime coreografie e sui social stanno raccontando alcuni momenti delle loro prove, tra qualche infortunio e difficoltà: da Barbara ad Andrea fino a Filippo che insieme a Martina e Fognini hanno scherzato sulla preparazione fisica in vista della prima puntata e mostrato al pubblico la ‘scorta' di medicinali e cerotti.

Tra questi anche la Delogu. La nota conduttrice, che condividerà l'esperienza insieme al professionista Nikita Perotti, ha condiviso sui social un video in cui entra nella sala delle stelle zoppicando. "Sto zoppicando nella sala delle stelle" ha dichiarato la nuova concorrente di Ballando con le stelle, mostrando anche la foto di un livido.

Andrea Delogu è una delle concorrenti ufficiali della 20esima edizione di Ballando con le stelle, il talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. A pochi giorni dal debutto, però, pare che lo sforzo fisico abbia messo seriamente a dura prova la nota conduttrice, attrice e speaker radiofonica. Andrea è finita nel video della collega Barbara D'Urso in cui cammina zoppicando a causa di una storta presa durante le prove.

Per Andrea non si tratta della prima esperienza nel mondo della danza. La nota conduttrice Rai ha iniziato la sua carriera televisiva come ballerina nelle "letteronze" di Mai dire Domenica e, negli ultimi anni, si è avvicinata di nuovo al mondo del ballo grazie ai consigli dell'amica Ema Stokholma, in gara a Ballando con le stelle nel 2022. Vista la sua forte personalità, la sua partecipazione al programma risulta una delle più attese dal grande pubblico!

