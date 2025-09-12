TGCom24
Home | VIP | News | Ballando con le stelle | Ballando con le Stelle, infortuni e incidenti nelle prime prove in sala: cosa è successo
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
News VIP

Ballando con le Stelle, infortuni e incidenti nelle prime prove in sala: cosa è successo

Irene Sangermano

Primi incidenti e infortuni nelle sale di prova di Ballando con le Stelle. Ecco come procede per i Vip di questa stagione del programma di Rai 1.

Ballando con le Stelle, infortuni e incidenti nelle prime prove in sala: cosa è successo

Come procedono le prime prove in sala per i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle? Sicuramente non benissimo per alcuni di loro che hanno già riportato alcuni piccoli infortuni. Ecco tutti i dettagli e le Anticipazioni sullo show danzante di Milly Carlucci, prossimamente in onda su Rai 1.

Ballando con le Stelle, primi infortuni in sala

La nuova stagione di Ballando con le Stelle si prepara a debuttare con un cast eccezionale, merito della sapiente mente televisiva di Milly Carlucci che sa sempre dove pescare i protagonisti dei suoi programmi per renderli ancora più accattivanti agli occhi del pubblico. Questo anno, infatti, si sfideranno in diretta su Rai 1 Barbara D'Urso, Marcella Bella, Nancy Brilli, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Martina Colombari, la Signora Coriandoli, Rosa Chemical, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Beppe Convertini e Paolo Belli, che ha eccezionalmente lasciato dopo anni il posto di co-conduttore per mettersi alla prova come ballerino provetto.

Le assegnazioni sono state fatte e tutti hanno iniziato a provare in sala da ballo ma sembra che queste prove non procedano bene per tutti allo stesso modo. Mentre Barbara mette le mani avanti ammettendo di non saper ballare, come invece tutti credono avendola vista esibirsi lo scorso anno proprio a Ballando con le Stelle come ballerina per una notte, c’è chi riporta i primi infortuni.

Barbarella ha ammesso di iniziare già ad usare pomate per i muscoli dopo le prove con il suo maestro Pasquale La Rocca, poi abbiamo Nancy Brilli e Marcella Bella che stanno accusando gli stessi dolori muscolari per un tipo di sforzo che, effettivamente, chi non è del mestiere non è abituato a fare. Ma non sono le uniche infortunate.

Ballando con le Stelle, Delogu zoppica, Fognini ha la febbre

Insomma sembra che lo sforzo fisico, oltre che quello mentale per imparare a memoria le coreografie che porteranno sul palco di Ballando con le Stelle, stia mettendo già a dura prova il cast di questo anno. Andrea Delogu, ad esempio, ha preso una bella storta e ora cammina zoppicando, mentre Paolo Belli ha avuto un problema al ginocchio che lo ha costretto a qualche giorno di stop. Martina Colombari, almeno per ora, è quella che se la cava meglio ma comunque anche ai suoi piedi sono comparse una serie di dolorose vesciche come ha fatto sapere sui social.

Passiamo poi agli sportivi di questa edizione ovvero Filippo Magnini e Fabio Fognini, entrambi messi piuttosto male non essendo abituati a questo tipo di movimento pur praticando sport a livello agonistico. In particolare, il tennista ha mostrato il suo reparto di medicinali che sono davvero vari e alcuni molto forti, anche contro la febbre. Come arriveranno alla prima puntata? Lo scopriremo presto dato che il debutto della nuova edizione di Ballando con le Stelle è previsto per sabato 27 settembre 2025, in prima serata, su Rai 1 con la conduzione di Milly Carlucci.

Scopri le ultime news su Ballando con le stelle.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 12 settembre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 12 settembre 2025
Tradimento va in onda Stasera, 12 settembre 2025, su Canale5: Guzide in pena per Oylum, riuscirà a salvare Tolga?
anticipazioni TV Tradimento va in onda Stasera, 12 settembre 2025, su Canale5: Guzide in pena per Oylum, riuscirà a salvare Tolga?
Sanremo 2026, i Jalisse ci riprovano e inviano una nuova canzone al Festival: sarà la volta buona?
news VIP Sanremo 2026, i Jalisse ci riprovano e inviano una nuova canzone al Festival: sarà la volta buona?
Uomini e Donne, anticipazioni, Federico Mastrostefano, strage di cuori!
news VIP Uomini e Donne, anticipazioni, Federico Mastrostefano, strage di cuori!
Raimondo Todaro vicino all'ex scelta di Uomini e Donne Gaia Gigli? Il ballerino interviene e svela come stanno le cose
news VIP Raimondo Todaro vicino all'ex scelta di Uomini e Donne Gaia Gigli? Il ballerino interviene e svela come stanno le cose
Un Posto al Sole Anticipazioni 12 settembre 2025: Tra Samuel e Micaela è di nuovo passione?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 12 settembre 2025: Tra Samuel e Micaela è di nuovo passione?
Grande Fratello, Mario Adinolfi sulla conduzione di Simona Ventura: "Ha la sensibilità giusta per questi tempi"
news VIP Grande Fratello, Mario Adinolfi sulla conduzione di Simona Ventura: "Ha la sensibilità giusta per questi tempi"
Uomini e Donne, Nadia Di Diodato esce allo scoperto con il fidanzato Andrea!
news VIP Uomini e Donne, Nadia Di Diodato esce allo scoperto con il fidanzato Andrea!
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV