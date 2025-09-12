Ballando con le Stelle, infortuni e incidenti nelle prime prove in sala: cosa è successo

News VIP

Primi incidenti e infortuni nelle sale di prova di Ballando con le Stelle. Ecco come procede per i Vip di questa stagione del programma di Rai 1.

Come procedono le prime prove in sala per i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle? Sicuramente non benissimo per alcuni di loro che hanno già riportato alcuni piccoli infortuni. Ecco tutti i dettagli e le Anticipazioni sullo show danzante di Milly Carlucci, prossimamente in onda su Rai 1.

Ballando con le Stelle, primi infortuni in sala

La nuova stagione di Ballando con le Stelle si prepara a debuttare con un cast eccezionale, merito della sapiente mente televisiva di Milly Carlucci che sa sempre dove pescare i protagonisti dei suoi programmi per renderli ancora più accattivanti agli occhi del pubblico. Questo anno, infatti, si sfideranno in diretta su Rai 1 Barbara D'Urso, Marcella Bella, Nancy Brilli, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Martina Colombari, la Signora Coriandoli, Rosa Chemical, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Beppe Convertini e Paolo Belli, che ha eccezionalmente lasciato dopo anni il posto di co-conduttore per mettersi alla prova come ballerino provetto.

Le assegnazioni sono state fatte e tutti hanno iniziato a provare in sala da ballo ma sembra che queste prove non procedano bene per tutti allo stesso modo. Mentre Barbara mette le mani avanti ammettendo di non saper ballare, come invece tutti credono avendola vista esibirsi lo scorso anno proprio a Ballando con le Stelle come ballerina per una notte, c’è chi riporta i primi infortuni.

Barbarella ha ammesso di iniziare già ad usare pomate per i muscoli dopo le prove con il suo maestro Pasquale La Rocca, poi abbiamo Nancy Brilli e Marcella Bella che stanno accusando gli stessi dolori muscolari per un tipo di sforzo che, effettivamente, chi non è del mestiere non è abituato a fare. Ma non sono le uniche infortunate.

Ballando con le Stelle, Delogu zoppica, Fognini ha la febbre

Insomma sembra che lo sforzo fisico, oltre che quello mentale per imparare a memoria le coreografie che porteranno sul palco di Ballando con le Stelle, stia mettendo già a dura prova il cast di questo anno. Andrea Delogu, ad esempio, ha preso una bella storta e ora cammina zoppicando, mentre Paolo Belli ha avuto un problema al ginocchio che lo ha costretto a qualche giorno di stop. Martina Colombari, almeno per ora, è quella che se la cava meglio ma comunque anche ai suoi piedi sono comparse una serie di dolorose vesciche come ha fatto sapere sui social.

Passiamo poi agli sportivi di questa edizione ovvero Filippo Magnini e Fabio Fognini, entrambi messi piuttosto male non essendo abituati a questo tipo di movimento pur praticando sport a livello agonistico. In particolare, il tennista ha mostrato il suo reparto di medicinali che sono davvero vari e alcuni molto forti, anche contro la febbre. Come arriveranno alla prima puntata? Lo scopriremo presto dato che il debutto della nuova edizione di Ballando con le Stelle è previsto per sabato 27 settembre 2025, in prima serata, su Rai 1 con la conduzione di Milly Carlucci.

