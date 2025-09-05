Ballando con le Stelle, impazza il rumor su Marcella Bella: interviene la cantante

News VIP

Marcella Bella sarà tra le prossime concorrenti di Ballando con le Stelle e nelle scorse ore si è diffuso su di lei un rumor: l'artista avrebbe avanzato delle particolari richieste alla produzione del programma. A smentire con forza queste indiscrezioni è intervenuta la diretta interessata!

Ballando con le Stelle è prossimo alla ripartenza su Rai1 con un'edizione che si preannuncia scoppiettante. Ma anche prima che si alzi il sipario sui nuovi concorrenti del cast sono già partite le prime polemiche e indiscrezioni: l'ultima riguarda una presunta richiesta particolare che Marcella Bella, che scenderà in pista quest'anno nel dancing show di Milly Carlucci, avrebbe fatto alla produzione. Infastidita dai gossip, l'artista è intervenuta a smentire con forza quanto riportato sul suo conto.

Ballando con le Stelle, Marcella Bella avrebbe avanzato una richiesta particolare alla produzione?

Sabato 27 settembre tornerà in onda Ballando con le Stelle: il nuovo cast di concorrenti è formato da grandi nomi come Barbara D'Urso, Francesca Fialdini, la Signora Coriandoli, Nancy Brilli e Marcella Bella. Quest'ultima si è trovata protagonista di un'indiscrezione che ha iniziato a circolare in rete da qualche giorno. La cantante, stando a ciò che riporta Fanpage.it, avrebbe avanzato una richiesta particolare alla produzione.

L'artista avrebbe chiesto di avere un camerino distante da quello degli altri concorrenti. Una richiesta che, prima di associare a Marcella Bella, le malelingue avrebbero attribuito a Barbara D'Urso, che invece sta mantenendo un basso profilo sulla sua presenza nel dancing show, tanto che non è apparsa neppure nel video annuncio che conferma la sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

La richiesta di Marcella Bella sarebbe dovuta alla necessità per la cantante di avere uno spazio tranquillo nel quale concentrarsi prima di scendere in pista, anche per limitare i contatti con il resto dei concorrenti. Questa indiscrezione è diventata virale nel giro di poche ore, al punto da spingere la cantante a intervenire per smentire con forza questo rumor sul suo conto.

Ballando con le Stelle, la replica di Marcella Bella ai rumors su di lei: "Ora basta con queste cattiverie"

Il gossip sulla presunta richiesta di Marcella Bella di avere un camerino separato dal resto degli altri concorrenti a Ballando con le Stelle ha mandato su tutte le furie l'artista. La cantante ha deciso di mettersi in gioco e partecipare al dancing show di Rai1, che tornerà in onda da sabato 27 settembre, e non si aspettava certo di essere associata a un rumor totalmente infondato. Infastidita dal gossip su di lei, Marcella Bella ha deciso di replicare direttamente dai suoi canali social, smentendo l'indiscrezione e accusando gli haters di non aver alcun rispetto.

Sui suoi account è così comparso un breve, ma duro sfogo, che ha reso chiaro quanto l'artista si sia sentita offesa dalle false notizie che hanno circolato nei giorni scorsi sul suo conto. La cantante ha anche specificato di non aver avuto alcun contatto con la produzione di Ballando con le Stelle e che la news sul camerino separato era del tutto inventata:

"Sono davvero stanca di leggere falsità e cattiverie sul mio conto. Ci tengo a chiarire che non ho ancora avuto contatti con la produzione di Ballando con le Stelle e non ho mai avanzato richieste particolari sui camerini o altro, come qualcuno vuole far credere. Tutto questo è completamente inventato. Io spero soltanto di vivere una bellissima esperienza, con entusiasmo e rispetto verso tutti i miei colleghi”

