Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto preferirebbe un altro Vip alla Signora Coriandoli: ecco perché

News VIP

Guillermo Mariotto, giudice di Ballando con le Stelle, ammette che preferirebbe un altro concorrente alla Signora Coriandoli.

Tutto pronto per la nuova stagione di Ballando con le Stelle che si preannuncia scoppiettante, anche grazie ad un cast davvero ricco e variegato. Milly Carlucci ha voluto con sé anche la Signora Coriandoli ma il giudice Guillermo Mariotto non è certo di questa scelta. Ecco chi vorrebbe al suo posto.

Ballando con le Stelle, Mariotto non vuole la Signora Coriandoli

Milly Carlucci ha messo insieme un cast davvero straordinario per questa edizione di Ballando con le Stelle, in partenza in prima serata su Rai 1, e la punta di diamante è senza dubbio Barbara d’Urso che si prepara in sala proprio in queste ore, insieme al maestro Pasquale La Rocca. Nel cast dello show danzante c’è anche la Signora Coriandoli, un personaggio iconico della televisione italiana con un’ironia speciale e squisita, che tanti sono contenti di ritrovare sul piccolo schermo. Guillermo Mariotto, invece, non è d’accordo e a TvBlog confessa che avrebbe preferito vedere qualcun altro al suo posto.

“Metterei Francesco Totti al posto della Signora Coriandoli. In questa edizione ci sono troppe donne, sarebbe stato meglio metterci qualche personaggio maschile”.

Ha ammesso il giudice di Ballando con le Stelle, tirando in ballo Francesco Totti che, stando ai rumors, effettivamente è stato invitato da Carlucci a prendere parte al programma questo anno. L’ex capitano della Roma, tuttavia, ha declinato l’offerta gentilmente non essendo interessato a un percorso televisivo del genere in questo momento.

Ballando con le Stelle, Mariotto si aspetta un’edizione esplosiva

Mentre i suoi dubbi sulla partecipazione della Signora Coriandoli rimangono, Guillermo Mariotto si è detto molto felice per il cast della nuova stagione di Ballando con le Stelle. Questo anno Milly Carlucci ha fatto il colpaccio arruolando Barbara d’Urso a due anni dal suo addio forzato a Mediaset, consapevole che la presentatrice partenopea da sola può totalizzare uno share incredibile. Del resto Barbarella ce lo ha dimostrato lo scorso anno apparendo come ballerina per una notte, dal momento che anche chi solitamente non segue il format quella sera ha fatto di tutto per rimanere a casa e guardarla danzare in diretta.

Nel cast di Ballando con le Stelle ci saranno anche Paolo Belli, Marcella Bella, Nancy Brilli, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Martina Colombari, Rosa Chemical, Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli), Filippo Magnini, Fabio Fognini e Beppe Convertini.

Scopri le ultime news su Ballando con le stelle.

Scopri le ultime news su Ballando con le stelle.