Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto attacca Barbara D’Urso: "È tutto recitato, una grande farsa!"

"Una grande recita": Mariotto smonta la D’Urso davanti alla Balivo.

Non si placa il dibattito intorno a Barbara D’Urso, vera protagonista – nel bene e nel male – dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle. Dopo lo scontro con Selvaggia Lucarelli nella scorsa puntata, a dire la sua è arrivato anche un altro volto della giuria del programma di Milly Carlucci: Guillermo Mariotto.

Ballando con le Stelle, Mariotto senza freni: "Santa Barbara, io la sto rivalutando più come attrice che come conduttrice"

Il designer venezuelano, mai tenero con i concorrenti, è stato ospite del talk show di Caterina Balivo, La Volta Buona, dove ha commentato senza filtri la partecipazione della D’Urso al talent show di Rai 1.

Durante la diretta, la Balivo ha chiesto a Mariotto cosa pensasse della performance e dell’atteggiamento della conduttrice napoletana in pista. La risposta non si è fatta attendere:

“Non ci siamo. È tutto recitato, è una grande recita. Infatti io la sto rivalutando più come attrice che come conduttrice. È una recita: Santa Barbara. ‘Io sono così brava, così compita, così perfetta’.”

Un attacco diretto e pungente, che sembra quasi voler confermare le stesse critiche mosse nei giorni scorsi da Selvaggia Lucarelli, la quale aveva accusato Barbara di voler mantenere sempre il controllo, anche in un contesto che richiederebbe più spontaneità. Mariotto, però, ha rincarato la dose, aggiungendo:

“A furia di punzecchiarla, esce fuori… esce fuori quella iena. È una iena.”

Sara Di Vaira difende Barbara: “La sua ribellione è non fare Barbara D’Urso”

Nel corso della discussione, è intervenuta anche Sara Di Vaira, ballerina e opinionista del programma, che ha voluto prendere le difese della concorrente. Con tono pacato ma deciso, ha dichiarato:

“La vera ribellione di Barbara è proprio quella di non fare Barbara D’Urso.”

Un’osservazione che ha spiazzato Mariotto, ma che ha colto nel segno: la D’Urso sta forse tentando di mostrarsi più autentica e meno costruita, provando a spogliarsi del suo personaggio televisivo per vivere questa esperienza in modo più intimo. Mariotto, però, non ha ceduto e ha ribattuto con ironia tagliente:

“Non fai Barbara D’Urso? L’hanno pagata per (fare) Barbara D’Urso!

La conduttrice, che nella scorsa puntata è riuscita a vincere la serata grazie a un quickstep travolgente nei vicoli di Napoli insieme al suo maestro Pasquale La Rocca, continua ad essere la figura più chiacchierata di questa edizione. Il pubblico si divide: c’è chi la ammira per la sua determinazione e chi, come Mariotto e la Lucarelli, la accusa di “recitare” anche quando dovrebbe semplicemente divertirsi. Nonostante le critiche, il pubblico in studio e sui social sembra schierarsi in gran parte con lei. Durante l’ultima puntata, infatti, la sala si era alzata in piedi ad applaudirla, segno che la D’Urso, con la sua grinta e la sua presenza scenica, continua a catturare l’attenzione come poche altre. E forse è proprio questo il suo segreto: saper dividere, far parlare di sé e non lasciare mai indifferenti. Che piaccia o meno, Barbara D’Urso è la protagonista indiscussa della ventesima edizione di Ballando con le Stelle.

