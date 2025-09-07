Ballando con le Stelle, Giovanni Pernice festeggia il compleanno con Bianca Guaccero (VIDEO)

News VIP

Giovanni Pernice e Bianca Guaccero si sono conosciuti e innamorati nel corso della precedente edizione di Ballando con le Stelle: ecco i festeggiamenti per il compleanno del maestro di ballo e l'emozione della conduttrice di fronte alla gioia del compagno.

Giovanni Pernice festeggia il compleanno con Bianca Guaccero

Giovanni Pernice ha festeggiato il suo compleanno ieri, sabato 6 settembre, con una mega festa organizzata per lui in Puglia dalla compagna Bianca Guaccero. L'attrice e conduttrice ha riunito per l'occasione gli amici del maestro di Ballando con le Stelle e lo ha sorpreso organizzando per lui una festa, lasciandolo senza parole.

La stessa Bianca Guaccero ha postato sui social un video nel quale si vede il suo ingresso insieme a Giovanni Pernice e la sorpresa del compagno a vedere tutti i suoi amici riuniti lì. Anche Bianca Guaccero si è commossa, notando l'emozione di Pernice che non si aspettava che la compagna organizzasse una festa di compleanno con i fiocchi a sua insaputa.

Di recente, la coppia è stata protagonista di alcuni rumors su una crisi che li avrebbe divisi, ma in realtà sono più uniti che mai. Il loro amore è nato nel dancing show di Rai 1, dove Bianca Guaccero ha deciso di partecipare come concorrente e le è stato assegnato proprio Pernice come maestro. La sintonia sul palco si è spostata anche nella vita privata, tanto che nel giro di pochi mesi tra i due è nato un grande amore che prosegue ancora oggi.

Ballando con le Stelle, Giovanni Pernice e la gioia di Bianca Guaccero per il suo compleanno

Festeggiamenti in grande per Giovanni Pernice, che ha celebrato il suo compleanno in Puglia, grazie a una festa a sorpresa organizzata dalla compagna Bianca Guaccero. Sui social, la conduttrice ha postato un video che mostra alcuni momenti vissuti insieme alla comitiva di amici nella giornata di ieri, sabato 6 settembre e nel filmato si nota la grande emozione che hanno provato tanto la conduttrice quanto il festeggiato di fronte all'amore che li circondava.

A corredo delle immagini, Bianca Guaccero ha aggiunto anche una piccola didascalia che testimonia quanto sia innamorata del compagno e quanto sia stata felice di organizzare la festa a sorpresa per celebrarlo: "Ieri come sapete è stato il compleanno di Gio e questa è stata la sorpresa che ho organizzato per lui: è stato tutto stupendo. Grazie agli amici, alla famiglia e a tutti coloro che mi hanno aiutata a rendere questa giornata ancora più speciale. I love you, ti auguro il meglio. Per sempre".

