Ballando con le Stelle, crisi di coppia per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice? Interviene la diretta interessata

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si sono conosciuti e innamorati durante l'ultima edizione di Ballando con le Stelle: ma tra loro potrebbe esserci una crisi in corso. A rivelare come stanno le cose è intervenuta Bianca Guaccero.

Nella precedente edizione di Ballando con le Stelle si è formata una coppia molto apprezzata dai fan: quella di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. L'attrice e conduttrice si è messa in gioco nel dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci non immaginando certo che con il suo partner di ballo, il maestro Giovanni Pernice sarebbe scattato un sentimento che andava oltre la stima e l'amicizia. I due, da allora, sono una coppia e hanno raccontato spesso ai fan come procede la loro relazione. Tuttavia, negli ultimi tempi si sono diffuse su di loro diverse voci di una crisi di coppia e a spiegare cosa sta succedendo è intervenuta la stessa Guaccero.

Ballando con le Stelle, crisi tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice?

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono stati tra i concorrenti dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle: la loro energia e complicità non solo li ha resi una formidabile coppia sulla pista da ballo, ma anche al di fuori del dancing show. La loro relazione si è evoluta mentre erano ancora all'interno del programma e li ha portati a recarsi in Puglia, poco prima delle festività natalizie, per un weekend con la famiglia della conduttrice. Da allora, la storia tra il ballerino e la conduttrice è cresciuta sempre di più, tanto che Bianca Guaccero ha presentato il nuovo compagno alla figlia, nata da un precedente matrimonio, e i due hanno anche discusso della possibilità di convolare a nozze.

Per l'attrice e conduttrice, che qualche anno fa ha divorziato dal marito Dario Acocella, l'amore con Giovanni Pernice è arrivato in maniera inaspettata e quando lei stessa non era più convinta di potersi innamorare. A Novella2000, l'ex concorrente del dancing show di Rai1 ha rivelato: "L’intesa tra due persone non è qualcosa che si può costruire con la ragione, ma arriva dal fato e, quando capita, accade qualcosa di meraviglioso. Il primo giorno che ci siamo incontrati subito mi ha presa per ballare il tango. Ma la prima settimana non l’ho voluto fare perché eravamo troppo attaccati come richiede quel tipo di ballo".

Il loro legame sembrava così forte da spingere entrambi anche a intrecciare le rispettive carriere e recitare insieme in un musical, come ha raccontato Bianca Guaccero. Tuttavia, l'idillio amoroso si è incrinato nei tempi più recenti, tanto che si è parlato di una forte crisi di coppia. A rivelare come stanno davvero le cose è intervenuta la stessa Bianca Guaccero.

Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero svela la verità sulla crisi con Giovanni Pernice

L'indiscrezione sulla crisi di coppia che starebbe affliggendo Bianca Guaccero e Giovanni Pernice è emersa dopo la pubblicazione di alcune stories sui social da parte della conduttrice e attrice. Nella giornata di domenica 27 luglio, infatti, Bianca Guaccero ha postato una storia che ha fatto pensare ai fan che ci fosse aria di crisi nella relazione con il noto coreografo. Postando una scena del film The Truman Show, Bianca Guaccero ha aggiunto a corredo la seguente didascalia:

"Voglio un uomo che mi ami per sempre e malgrado tutto"

Queste parole hanno immediatamente allarmato i fan, che hanno chiesto preoccupati alla conduttrice se tra lei e Giovanni Pernice fosse tutto finito. Come ulteriore prova della presunta crisi c'era anche l'assenza prolungata della coppia sui social, un'assenza che non è passata inosservata e che ha spinto gli haters a ricamare sulla situazione. La coppia non vive ancora insieme, ma ognuno mantiene le rispettive residenze, Roma e Londra, e questo ha portato i fan a credere che tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice ci fosse una crisi.

A intervenire per svelare come stavano davvero le cose è stata la diretta interessata, che si è affrettata a smentire i rumors di una crisi tra lei e il compagno. A Novella 2000, infatti, la conduttrice ha rivelato che "tra lei e Giovanni va tutto a gonfie vele".

