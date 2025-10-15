TGCom24
Ballando con le stelle, Giorgia Cardinaletti pronta a partecipare al talent show? Parla lei

Ospite a La Vita In Diretta, Giorgia Cardinaletti ha parlato della possibilità di vederla nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle: "Ci sono state delle riflessioni anche in passato".

Ballando con le stelle, Giorgia Cardinaletti pronta a partecipare al talent show? Parla lei

Giorgia Cardinaletti è pronta a mettersi in gioco sulla pista di Ballando con le stelle? A pochi giorni dalla nuova puntata del talent show condotto da Milly Carlucci, che andrà in onda sabato 18 ottobre 2025 su Rai1, la nota giornalista si è lasciata andare a delle confessioni che hanno sorpreso tutti.

Giorgia Cardinaletti verso Ballando con le stelle?

Manca sempre meno alla nuova puntata della 20esima edizione di Ballando con le stelle, che andrà in onda sabato 18 ottobre 2025 in prima serata su Rai1. Dodici i concorrenti in gara che si metteranno alla prova sulla pista da ballo più famosa del piccolo schermo: Andrea Delogu, Barbara D’Urso, Beppe Convertini, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Francesca Fialdini, La Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Marcella Bella, Martina Colombari, Nancy Brilli, Paolo Belli e Rosa Chemical.

A dire la sua sul popolare talent show condotto da Milly Carlucci è arrivata Giorgia Cardinaletti. Intervistata da Alberto Matano in una delle ultime puntate de La vita in diretta, la nota giornalista e conduttrice televisiva ha parlato della possibilità di entrare nel cast della prossima edizione del programma.

La rivelazione di Giorgia su Ballando con le stelle

Colpo di scena nello studio de La vita in diretta. Ospite della puntata di lunedì13 ottobre 2025, Giorgia Cardinaletti ha raccontato ad Alberto Matano di avere ricevuto un’offerta per partecipare a Ballando con le stelle: "Ci sono state delle riflessioni anche in passato. Mi hanno chiamata più di una volta, ma ho sempre detto di no. Forse non è ancora il momento giusto per me".

La rivelazione inaspettata è arrivata dopo che il conduttore ha chiesto alla giornalista se avesse mai pensato di mettersi in gioco sulla famosa pista da ballo di Rai1. Senza troppi giri di parole, Giorgia ha spiegato che, pur amando molto la danza, non si sente ancora pronta per intraprendere un’esperienza del genere: "Comunque il ballo è una cosa bellissima e mi piace moltissimo vederli ballare".

Leggi anche Andrea Delogu a cuore aperto sulla rottura con Luigi Bruno

A cercare di farle cambiare idea ci ha pensato Francesca Fialdini, ospite in studio e attualmente nel cast di Ballando con le stelle. "Anche io dicevo ‘mai con Ballando!’ E guarda dove sono finita. È faticoso, ma bellissimo. Io ti consiglio di farla, è un'esperienza bellissima che ti cambia dentro" ha dichiarato la ballerina del talent show di Rai1. Chissà se Milly tornerà a bussare alla porta della Cardinaletti il prossimo anno...

