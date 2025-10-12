TGCom24
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
News VIP

Ballando con le Stelle, Andrea Delogu: "La mia storia con Luigi Bruno è finita, sto male, ho combattuto fino all'ultimo"

Anita Nurzia

Andrea Delogu in lacrime prima dell'esibizione a Ballando con le Stelle: "È finita, ma rifarei tutto"

Ballando con le Stelle, Andrea Delogu: "La mia storia con Luigi Bruno è finita, sto male, ho combattuto fino all'ultimo"

Andrea Delogu ha deciso di aprire il suo cuore in una delle serate più attese di Ballando con le Stelle. Prima di scendere in pista, la conduttrice si è lasciata andare a una confessione personale, parlando per la prima volta della fine della sua storia d’amore con Luigi Bruno.

"Parlate pure, io ballo": Andrea Delogu risponde alle malelingue a Ballando con le Stelle

Una relazione vissuta lontano dai riflettori e custodita con discrezione per molto tempo, come ha spiegato lei stessa:

“La mia relazione è finita da poco, non c’è un’opzione che possa tornare. La differenza d’età tra noi ha fatto discutere, mi hanno chiesto solo di quello. Mi sono innamorata di una persona, non di un’età”.

La Delogu, infatti, ha sempre dovuto affrontare i commenti sul divario anagrafico tra lei e Luigi Bruno — sedici anni più giovane — ma oggi ammette di aver imparato a non vergognarsene più. Andrea Delogu e Luigi Bruno hanno condiviso quattro intensi anni di vita, un capitolo che la conduttrice ha ricordato con profondo affetto. "Abbiamo vissuto un periodo bellissimo, pieno di momenti che porterò sempre con me" ha raccontato con voce rotta dall’emozione. "È stata una delle relazioni più importanti della mia vita, quella che mi ha insegnato di più e che mi ha lasciato dentro un segno profondo. Ho scelto di restare, anche quando capivo che stava finendo, perché quando ami davvero resti fino all’ultimo respiro possibile".

Le parole di Andrea si sono fatte via via più intense, fino a quando l’emozione ha avuto il sopravvento. Con le lacrime agli occhi ha chiesto di fermare la clip, confessando con sincerità:

"Adesso sto male, sono confusa, ma so che rifarei tutto. Ne è valsa la pena»"

Ballando con le Stelle, Andrea Delogu :"Mi hanno già affibbiato un nuovo toyboy"

Nel corso dell’intervista, la conduttrice ha anche raccontato le prime difficoltà affrontate durante le prove con il suo maestro di ballo, Nikita Perotti. I commenti e le battute sui social, infatti, non si sono fatti attendere, e qualcuno ha subito ipotizzato un nuovo flirt:

“Molte persone esterne hanno fatto battute e hanno influenzato il mio approccio a Nikita. Sono stata un po’ fredda ed è stato più complicato dargli spazio, non per lui, ma perché io non volevo porgere il fianco. Poi mi sono detta: ‘Chissenefrega, parlate, io ballo’”.

Nonostante il dolore della fine, la conduttrice continua a mostrarsi come una donna capace di vivere e raccontare l’amore senza paura dei giudizi.

Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
