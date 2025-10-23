Ballando con le stelle, Francesca Fialdini: "Ho accettato, ma con una premessa. Ho detto a Milly Carlucci che..."

TGCom24
News VIP

Eleonora Gasparini

La giornalista e conduttrice Francesca Fialdini ha vuotato il sacco e svelato il motivo che l'ha spinta a partecipare alla 20esima edizione di Ballando con le stelle.

Sabato 25 ottobre 2025 andrà in onda su Rai1 la quinta puntata di Ballando con le stelle. Tra i concorrenti in gara anche la giornalista Francesca Fialdini che, in una nuova intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato il reale motivo che l'ha spinta a mettersi in gioco nel talent show condotto da Milly Carlucci.

I retroscena di Francesca Fialdini

È tutto pronto per la nuova puntata della 20esima edizione di Ballando con le stelle. Dodici i concorrenti che hanno deciso di mettersi in gioco e salire sul palco più famoso del piccolo schermo insieme ai loro rispettivi insegnanti di ballo: Andrea Delogu, Barbara D’Urso, Beppe Convertini, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Francesca Fialdini, La Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Marcella Bella, Martina Colombari, Nancy Brilli, Paolo Belli e Rosa Chemical.

Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Francesca ha parlato di questa sua nuova avventura televisiva condivisa insieme al professionista Giovanni Pernice e raccontato alcuni retroscena inediti circa la sua partecipazione. La nota giornalista ha svelato cosa l'ha spinta a partecipare al popolare talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci:

Nessuno mi ha dovuto convincere. Mi attirava il fatto che fosse una cosa nuova e diversa. È un altro modo di vivere la tv. Ho accettato, ma con una premessa: ho detto a Milly che non sapevo nemmeno con quale piede partire. Non poteva capitarmi insegnante migliore. Giovanni è un professionista e io cerco di essere un'alunna diligente. A volte è severo, altre più indulgente. Sto vivendo questa esperienza con gioia e leggerezza.

Francesca Fialdini e le critiche

Dopo aver svelato il reale motivo che l'ha spinta ad accettare la proposta di Milly Carlucci, la concorrente Francesca Fialdini ha commentato anche le varie critiche e i consigli ricevuti dalla giuria della 20esima edizione di Ballando con le stelle. "L'obiettivo è mettersi in gioco, mostrarsi e divertirsi" ha dichiarato la conduttrice di Da noi...a ruota libera, che poi ha aggiunto:

Le critiche vanno prese con intelligenza. So di essere un pezzo di legno e cerco di fare del mio meglio. Anche quando mi viene chiesto di essere più sensuale. Sono felice, Ballando è una maratona e per ora è andata bene, ma tutto potrebbe cambiare in un attimo.

Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
