Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli replica alle parole di Barbara D'Urso: "Fare show non è litigare"

News VIP

Barbara D’Urso vs Selvaggia Lucarelli: scontro a Ballando con Le Stelle e replica al vetriolo sui social.

Il quarto appuntamento con Ballando con le Stelle non ha deluso le aspettative di chi attendeva il primo, vero scontro televisivo tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli. Un botta e risposta acceso, seguito da una replica social che ha riacceso il dibattito sul significato di “fare show” in televisione.

Ballando con le Stelle infuocato: la D’Urso si difende, la Lucarelli la punge ancora

Dopo settimane di frecciatine e tensioni trattenute, Barbara D’Urso ha deciso di parlare apertamente. Durante la quarta puntata del programma condotto da Milly Carlucci, la concorrente — in coppia con il ballerino Pasquale La Rocca — ha espresso le sue perplessità sui commenti ricevuti dai giurati:

“Io non riesco davvero a capire cosa la giuria voglia da me. Mi hanno parlato di una Barbara D'Urso trash e mi aspettavo questo, loro vogliono la Barbara D'Urso trash? A, che significa Barbara D'Urso trash, B se tutto quello che ho fatto in quegli anni, la battaglia per la violenza sulle donne, i diritti civili ecc, se ci sono state delle cose denominate trash, io le facevo perché erano condivise, era un'altra realtà, mi chiedevano quello, io facevo quello”.

Parole dirette, che hanno messo in luce la confusione della conduttrice riguardo alle aspettative della giuria e al modo in cui viene percepita. Durante la puntata, il momento più acceso è arrivato proprio con la giurata più temuta: Selvaggia Lucarelli. Dopo l’esibizione, la giornalista ha ricordato a Barbara l’importanza di “fare show”, sottolineando che il programma è anche intrattenimento e non solo danza.

Una frase che ha fatto scattare la replica dell’ex regina di Canale 5, visibilmente infastidita:

“Erano due anni, ed ero ferma ingiustamente. Io lo so che volevi questo. È questo lo show? È questo che volevi? Tu non puoi sapere quello che è successo due anni fa, professionalmente e umanamente per quanto mi riguarda”.

Un momento di forte tensione che ha diviso il pubblico, tra chi ha compreso la sensibilità della conduttrice e chi, invece, ha appoggiato l’opinione più tagliente della Lucarelli. Dopo il confronto in puntata, Barbara D’Urso ha voluto parlarne direttamente con Milly Carlucci e alcuni autori del programma. In un video diffuso da CinguetteRai, la conduttrice ha chiesto un confronto privato per capire meglio le aspettative dei giudici:

“Io non riesco a capire cosa intendano quando mi chiedono di fare show. Vogliono la Barbara D’Urso trash? Ma cos’è, esattamente, quella Barbara? Se intendono i miei programmi del passato, lì c’erano messaggi, battaglie, storie di vita. Io non mi vergogno di nulla, ho sempre fatto quello che mi veniva richiesto con passione e rispetto per il pubblico”.

Dopo la messa in onda, Selvaggia Lucarelli non è rimasta in silenzio.Attraverso una storia Instagram, la giurata ha risposto alle polemiche con una lunga riflessione, rivendicando la sua idea di intrattenimento:

“Sono contenta di vedere che ci sia un po' di dibattito pop su cosa significhi fare show dopo che ho detto alcune cose a Ballando lo scorso sabato. È soprattutto molto divertente vedere che gente che campa di articoli e tv che vampirizzano il più sciocco dei battibecchi, commenti indignata 'ma la lite non è showwwwww, esistono altri modi di fare showwwwww'. Esattamente. Quelli che voi non conoscete. Infatti in un programma tv si fa show con la propria personalità, che non è 'litigo', ma molto altro: mi racconto in modo originale, faccio battute o riflessioni interessanti, creo dinamiche, rispondo in maniera divertente o efficace, invento uno storytelling o, semplicemente, lascio che emerga la parte più interessante o inedita di me. O degli altri.

"Se per voi fare show è solo gente che si insulta è perché, appunto, non vi viene in mente altro oltre gli ospiti della tv peggiore di Barbara D'Urso”.

Una risposta diretta, senza mezzi termini, che ha riportato la discussione sul piano professionale e sul modo di intendere lo spettacolo televisivo.

La tensione tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli è tutt’altro che nuova: le due si erano già scontrate in passato, ma questa volta il palcoscenico di Ballando con le Stelle amplifica tutto. Una cosa è certa: il dance show di Rai1 si conferma ancora una volta non solo una gara di danza, ma anche un luogo dove le personalità e le emozioni dei protagonisti diventano parte dello spettacolo.

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle