Ballando con le Stelle, è in arrivo una proposta di matrimonio?

Il dancing show di Ballando con le Stelle potrebbe regalarci una nuova sorpresa: secondo alcune indiscrezioni, sarebbe in arrivo una proposta di matrimonio!

L'attuale edizione di Ballando con le Stelle può vantare un cast di concorrenti con i quali la giuria riesce a trovare sempre modo di divertirsi, creando diatribe e polemiche. Da Paolo Belli a Barbara D'Urso, i vip che quest'anno hanno deciso di scendere in pista e mettersi in gioco sono davvero tanti. Ma a creare ulteriori dinamiche e colpi di scena potrebbe essere una proposta di matrimonio, che avverrà nelle prossime puntate. Chi sarà la fortunata a riceverla?

Ballando con le Stelle, proposta di matrimonio in arrivo?

Non sarebbe certo la prima volta che Ballando con le Stelle diventa il palcoscenico per sviluppi d'amore: non parliamo solo della nascita di coppie e flirt, all'ordine del giorno nella storia ventennale del dancing show, ma anche della proposta di matrimonio di Giovanni Terzi a Simona Ventura, per citare quella più recente. In quel caso, il giornalista chiese la mano della compagna anche alla presenza dei genitori e annunciò la data delle nozze, che si sono svolte diversi mesi dopo la fine del programma.

A quanto pare, dopo Simona Ventura, sarà la volta di un'altra concorrente del dancing show di ricevere una romantica proposta di nozze? A riportare l'indiscrezione è il settimanale Gente, che ha svelato che nelle prossime puntate assisteremo a una dichiarazione d'amore con tanto di anello. Ma chi saranno i due innamorati? Forse, non dobbiamo necessariamente pensare che uno di loro sia un concorrente di questa edizione...

Una proposta di matrimonio a Ballando con le Stelle: ma per chi?

Come riporta il settimanale Gente, la proposta di matrimonio riguarderà Giovanni Pernice e Bianca Guaccero! La conduttrice Rai è stata una concorrente nella scorsa edizione di Ballando con le Stelle ed è lì che è nato l'amore con il maestro di ballo che l'affiancava. La loro relazione è sbocciata e fiorita anche fuori dal programma e di recente i due hanno celebrato il compleanno del ballerino insieme agli amici in Puglia. Bianca Guaccero ha anche presentato Pernice alla famiglia e ha dichiarato di non poter essere più entusiasta: “Il destino ci ha messi sulla stessa strada. Non è stato soltanto un maestro di ballo straordinario. Ha saputo tirare fuori tutto quello che poteva di me, sia nel ballo che nella vita. Lui non mi guarda, lui mi vede. Giovanni ha riportato il mio cuore a sorridere. L’ho aspettato tanto, ma è giusto così. Sogno di renderlo felice. Voglio essere il sole della sua vita. E se Dio vorrà, mi piacerebbe costruire una nuova vita insieme a lui. E quando dico ‘nuova vita’ intendo a 360 gradi. È vero che ho 44 anni, ma non bisogna mai smettere di sognare".

Anche a Verissimo, la conduttrice ha raccontato di essere molto innamorata e non ha mai nascosto il desiderio di voler convolare a nozze con il maestro di ballo. Che sia giunto finalmente il momento tanto atteso? Non sono ancora chiare le modalità con cui avverrà la proposta di matrimonio, ma se davvero l'indiscrezione dovesse essere confermata, allora, assisteremo a un evento che renderà estatici i fan di Ballando con le Stelle.

