TGCom24
Home | VIP | News | Ballando con le stelle | Ballando con le stelle, Filippo Magnini svela: "È stata una scelta di famiglia. Milly Carlucci è onnipresente"
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
News VIP

Ballando con le stelle, Filippo Magnini svela: "È stata una scelta di famiglia. Milly Carlucci è onnipresente"

Eleonora Gasparini

Il campione olimpico Filippo Magnini parla della sua nuova esperienza a Ballando con le stelle insieme ad Alessandra Tripoli e dedica parole di grande stima alla conduttrice Milly Carlucci.

Ballando con le stelle, Filippo Magnini svela: "È stata una scelta di famiglia. Milly Carlucci è onnipresente"

Sabato 11 ottobre 2025 su Rai1 andrà in onda la terza puntata di Ballando con le stelle. Tra i concorrenti in gara anche Filippo Magnini che, in un'intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato alcuni retroscena inediti circa la sua partecipazione al talent show condotto da Milly Carlucci.

Le confessioni di Filippo Magnini

Manca sempre meno alla nuova puntata della 20esima edizione di Ballando con le stelle, che andrà in onda sabato 11 ottobre 2025 in prima serata su Rai1. Dodici i concorrenti che si metteranno alla prova sulla pista da ballo più famosa del piccolo schermo: Andrea Delogu, Barbara D’Urso, Beppe Convertini, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Francesca Fialdini, La Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Marcella Bella, Martina Colombari, Nancy Brilli, Paolo Belli e Rosa Chemical.

Nell'attesa, Filippo, due volte campione del mondo nei 100 metri di stile libero, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha raccontato come sta proseguendo la sua avventura sulla pista da ballo insieme alla sua insegnante Alessandra Tripoli e svelato il reale motivo che l'ha spinto a partecipare al popolare nel talent show di Milly Carlucci:

Leggi anche Selvaggia Lucarelli replica alle polemiche su Nancy Brilli

È stata una scelta di famiglia. All'inizio ero restio perché la lontananza da casa mi distrugge, ma ne ho parlato con Giorgia e abbiamo capito che poteva funzionare. Poi è un programma bellissimo che mette addosso tanta adrenalina, quindi riaccende il mio spirito agonistico. L'unico segreto è allenarsi tanto. Alessandra? È molto precisa, grazie a lei mi sono reso conto che il ballo non è solo la coreografia.

Le parole di Filippo su Milly Carlucci

Filippo Magnini è uno dei concorrenti ufficiali di Ballando con le stelle, il popolare talent show di Rai1 giunto alla sua 20esima edizione. Dopo aver svelato il reale motivo che l'ha spinto a mettersi in gioco e scendere in pista, il campione olimpico ha colto l'occasione anche per dire la sua sulla padrona di casa Milly Carlucci. A tal proposito, Filippo ha speso parole di grande stima e affetto nei confronti della conduttrice:

Milly è onnipresente. Ballando con le stelle è casa sua, tu entri in punta di piedi e lei ti fa sentire subito a tuo agio. Non si limita a presentare, viene anche alle prove per assicurarsi che siamo felici di ciò che andremo a fare. E io sono contentissimo.

Scopri le ultime news su Ballando con le stelle.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 13 al 18 ottobre 2025: Sirin e Piril alleate per eliminare Bahar!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 13 al 18 ottobre 2025: Sirin e Piril alleate per eliminare Bahar!
Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Sara continua lo show, ma Martina la smaschera: "Avere carattere è altro"
news VIP Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Sara continua lo show, ma Martina la smaschera: "Avere carattere è altro"
Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 13 al 17 ottobre 2025: Alexandra rapita
anticipazioni TV Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 13 al 17 ottobre 2025: Alexandra rapita
La Promessa Anticipazioni 9 ottobre 2025: Cruz inorridita dalla verità sulla gravidanza di Jana. Ecco perché
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 9 ottobre 2025: Cruz inorridita dalla verità sulla gravidanza di Jana. Ecco perché
Temptation Island, Valerio Ciaffaroni rivela: "Ecco come vanno le cose con Ary"
news VIP Temptation Island, Valerio Ciaffaroni rivela: "Ecco come vanno le cose con Ary"
La forza di una donna Anticipazioni 9 ottobre 2025: Ceyda ed Arif in allarme, Bahar è in pericolo?
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 9 ottobre 2025: Ceyda ed Arif in allarme, Bahar è in pericolo?
This is Me, colpaccio di Silvia Toffanin: Laura Pausini tra gli ospiti
news VIP This is Me, colpaccio di Silvia Toffanin: Laura Pausini tra gli ospiti
La Promessa Anticipazioni dal 12 al 18 ottobre 2025: la Promessa in banca rotta
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni dal 12 al 18 ottobre 2025: la Promessa in banca rotta
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV