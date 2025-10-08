Ballando con le stelle, Filippo Magnini svela: "È stata una scelta di famiglia. Milly Carlucci è onnipresente"

News VIP

Il campione olimpico Filippo Magnini parla della sua nuova esperienza a Ballando con le stelle insieme ad Alessandra Tripoli e dedica parole di grande stima alla conduttrice Milly Carlucci.

Sabato 11 ottobre 2025 su Rai1 andrà in onda la terza puntata di Ballando con le stelle. Tra i concorrenti in gara anche Filippo Magnini che, in un'intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato alcuni retroscena inediti circa la sua partecipazione al talent show condotto da Milly Carlucci.

Le confessioni di Filippo Magnini

Manca sempre meno alla nuova puntata della 20esima edizione di Ballando con le stelle, che andrà in onda sabato 11 ottobre 2025 in prima serata su Rai1. Dodici i concorrenti che si metteranno alla prova sulla pista da ballo più famosa del piccolo schermo: Andrea Delogu, Barbara D’Urso, Beppe Convertini, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Francesca Fialdini, La Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Marcella Bella, Martina Colombari, Nancy Brilli, Paolo Belli e Rosa Chemical.

Nell'attesa, Filippo, due volte campione del mondo nei 100 metri di stile libero, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha raccontato come sta proseguendo la sua avventura sulla pista da ballo insieme alla sua insegnante Alessandra Tripoli e svelato il reale motivo che l'ha spinto a partecipare al popolare nel talent show di Milly Carlucci:

È stata una scelta di famiglia. All'inizio ero restio perché la lontananza da casa mi distrugge, ma ne ho parlato con Giorgia e abbiamo capito che poteva funzionare. Poi è un programma bellissimo che mette addosso tanta adrenalina, quindi riaccende il mio spirito agonistico. L'unico segreto è allenarsi tanto. Alessandra? È molto precisa, grazie a lei mi sono reso conto che il ballo non è solo la coreografia.

Le parole di Filippo su Milly Carlucci

Filippo Magnini è uno dei concorrenti ufficiali di Ballando con le stelle, il popolare talent show di Rai1 giunto alla sua 20esima edizione. Dopo aver svelato il reale motivo che l'ha spinto a mettersi in gioco e scendere in pista, il campione olimpico ha colto l'occasione anche per dire la sua sulla padrona di casa Milly Carlucci. A tal proposito, Filippo ha speso parole di grande stima e affetto nei confronti della conduttrice:

Milly è onnipresente. Ballando con le stelle è casa sua, tu entri in punta di piedi e lei ti fa sentire subito a tuo agio. Non si limita a presentare, viene anche alle prove per assicurarsi che siamo felici di ciò che andremo a fare. E io sono contentissimo.

