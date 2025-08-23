Ballando con le stelle, Filippo Magnini è un concorrente ufficiale della nuova edizione

News VIP

Dopo Fabio Fognini, anche il nuotatore Filippo Magnini è pronto a mettersi in gioco sulla famosa pista da ballo di Ballando con le stelle: "Sarò un nuovo concorrente, Milly arrivo!"

Manca davvero poco alla 20esima edizione di Ballando con le stelle, che partirà il prossimo settembre 2025. Nell'attesa, nelle ultime ore è stato annunciato sui social il nome del nuovo concorrente ufficiale del talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Si tratta del nuotatore Filippo Magnini.

Filippo Magnini pronto per Ballando con le stelle: l'annuncio ufficiale

Il cast della 20esima e attesa edizione di Ballando con le stelle continua ad arricchirsi. Dopo l'annuncio della Signora Coriandoli, alias Maurizio Ferrini, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella, Francesca Fialdini, Barbara D'Urso, Martina Colombari, Nancy Brilli e Fabio Fognini, la redazione del talent show ha rivelato sui social il nome del ballerino che salirà sulla pista da ballo più famosa del piccolo schermo.

Stiamo parlando di Filippo Magnini: "Quest'anno sarò un nuovo concorrente di Ballando con le stelle. Milly arrivo!". Ad accompagnare il simpatico video di Filippo, il post di presentazione del nuovo concorrente ufficiale del talent show di Rai1, che partirà a fine settembre: "La sua prossima gara non sarà in piscina, ma sulla pista più luminosa della TV: Filippo Magnini è pronto per #BallandoConLeStelle 2025".

L'annuncio è stato commentato sui social anche dai maestri di ballo e dagli altri concorrenti in gara. "E piano piano si forma la squadra …. Anzi … Che squadrone quest’anno!!!! Evviva !!!" ha scritto la Colombari. "Il collo del piede c'è" ha aggiunto divertita Alessandra Tripoli seguita da Rossella Erra "Uhhhh mammma miaaa".

Filippo Magnini si aggiunge al cast di Ballando con le stelle

È ufficiale! Filippo Magnini sarà uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle. Per lo sportivo, sposato con l'ex velina Giorgia Palmas, non si tratta della prima esperienza televisiva. Filippo è stato infatti inviato de L'Isola dei Famosi, concorrente di Celebrity Masterchef Italia, ha cucinato in una puntata di Celebrity Chef, ha partecipato a Non sono una signora e su La7 ha condotto Amarsi un po' - Istruzioni per l'uso.

Filippo quindi si aggiunge quindi alla Signora Coriandoli, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella, Francesca Fialdini, Barbara D'Urso, Martina Colombari, Nancy Brilli e Fabio Fognini già annunciati negli ultimi giorni. A decidere chi sarà il vincitore assoluto del talent show condotto da Milly Carlucci sarà la storica giuria formata da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, oltre che il pubblico da casa.

