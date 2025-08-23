TGCom24
Home | VIP | News | Ballando con le stelle | Ballando con le stelle, Filippo Magnini è un concorrente ufficiale della nuova edizione
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
News VIP

Ballando con le stelle, Filippo Magnini è un concorrente ufficiale della nuova edizione

Eleonora Gasparini

Dopo Fabio Fognini, anche il nuotatore Filippo Magnini è pronto a mettersi in gioco sulla famosa pista da ballo di Ballando con le stelle: "Sarò un nuovo concorrente, Milly arrivo!"

Ballando con le stelle, Filippo Magnini è un concorrente ufficiale della nuova edizione

Manca davvero poco alla 20esima edizione di Ballando con le stelle, che partirà il prossimo settembre 2025. Nell'attesa, nelle ultime ore è stato annunciato sui social il nome del nuovo concorrente ufficiale del talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Si tratta del nuotatore Filippo Magnini.

Filippo Magnini pronto per Ballando con le stelle: l'annuncio ufficiale

Il cast della 20esima e attesa edizione di Ballando con le stelle continua ad arricchirsi. Dopo l'annuncio della Signora Coriandoli, alias Maurizio Ferrini, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella, Francesca Fialdini, Barbara D'Urso, Martina Colombari, Nancy Brilli e Fabio Fognini, la redazione del talent show ha rivelato sui social il nome del ballerino che salirà sulla pista da ballo più famosa del piccolo schermo.

Stiamo parlando di Filippo Magnini: "Quest'anno sarò un nuovo concorrente di Ballando con le stelle. Milly arrivo!". Ad accompagnare il simpatico video di Filippo, il post di presentazione del nuovo concorrente ufficiale del talent show di Rai1, che partirà a fine settembre: "La sua prossima gara non sarà in piscina, ma sulla pista più luminosa della TV: Filippo Magnini è pronto per #BallandoConLeStelle 2025".

Leggi anche Federica Pellegrini dice no a Milly Carlucci: dietro la scelta spunta il nome di Filippo Magnini

L'annuncio è stato commentato sui social anche dai maestri di ballo e dagli altri concorrenti in gara. "E piano piano si forma la squadra …. Anzi … Che squadrone quest’anno!!!! Evviva !!!" ha scritto la Colombari. "Il collo del piede c'è" ha aggiunto divertita Alessandra Tripoli seguita da Rossella Erra "Uhhhh mammma miaaa".

Filippo Magnini si aggiunge al cast di Ballando con le stelle

È ufficiale! Filippo Magnini sarà uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle. Per lo sportivo, sposato con l'ex velina Giorgia Palmas, non si tratta della prima esperienza televisiva. Filippo è stato infatti inviato de L'Isola dei Famosi, concorrente di Celebrity Masterchef Italia, ha cucinato in una puntata di Celebrity Chef, ha partecipato a Non sono una signora e su La7 ha condotto Amarsi un po' - Istruzioni per l'uso.

Filippo quindi si aggiunge quindi alla Signora Coriandoli, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella, Francesca Fialdini, Barbara D'Urso, Martina Colombari, Nancy Brilli e Fabio Fognini già annunciati negli ultimi giorni. A decidere chi sarà il vincitore assoluto del talent show condotto da Milly Carlucci sarà la storica giuria formata da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, oltre che il pubblico da casa.

Scopri le ultime news su Ballando con le stelle.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Beautiful Anticipazioni Puntata del 24 agosto 2025, replica: Hope rassicura Thomas ma ha bisogno di tempo
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 24 agosto 2025, replica: Hope rassicura Thomas ma ha bisogno di tempo
Inga Lindstrom - Febbre da matrimonio: Ecco la Trama del film di oggi, 23 agosto 2023, su Canale5 prima di Innocence
anticipazioni TV Inga Lindstrom - Febbre da matrimonio: Ecco la Trama del film di oggi, 23 agosto 2023, su Canale5 prima di Innocence
La Notte nel Cuore, chi è Leyla Tanlar la bellissima e giovane attrice che interpreta Sevilay
anticipazioni TV La Notte nel Cuore, chi è Leyla Tanlar la bellissima e giovane attrice che interpreta Sevilay
Ballando con le Stelle: Chi è Martina Colombari? Età, Figlio, Instagram. Tutto sulla Concorrente del Varietà di Rai1
news VIP Ballando con le Stelle: Chi è Martina Colombari? Età, Figlio, Instagram. Tutto sulla Concorrente del Varietà di Rai1
Temptation Island, Alfonso D'Apice a ruota libera su Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito, Antonio Panico e Valentina Riccio
news VIP Temptation Island, Alfonso D'Apice a ruota libera su Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito, Antonio Panico e Valentina Riccio
Innocence, Anticipazioni del 23 e del 24 agosto 2025: Irem finge il suicidio ma la verità viene scoperta e non solo quella...
anticipazioni TV Innocence, Anticipazioni del 23 e del 24 agosto 2025: Irem finge il suicidio ma la verità viene scoperta e non solo quella...
Beautiful, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 23 agosto 2025
anticipazioni TV Beautiful, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 23 agosto 2025
Grande Fratello, Shaila Gatta pronta a debuttare in un film? Spunta un'indiscrezione!
news VIP Grande Fratello, Shaila Gatta pronta a debuttare in un film? Spunta un'indiscrezione!
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV