Ballando con le Stelle, Fabio Canino al vetriolo su Amici: "Il nostro è un vero show, Amici sembra una palestra"

Fabio Canino, storico giudice di Ballando con le Stelle, ha detto la sua su Amici di Maria De Filippi: ecco cosa ha rivelato!

Fabio Canino è uno degli storici giudici di Ballando con le Stelle, dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Come ogni anno, anche a settembre Canino sarà nuovamente nella giuria del programma tv e in una recente intervista ha detto la sua su uno dei talent "rivali" di Ballando: Amici di Maria De Filippi.

Ballando con le Stelle, Fabio Canino al vetriolo su Amici: "Il nostro è uno show, quello è una palestra"

La prossima edizione di Ballando con le Stelle ripartirà il 27 settembre e in attesa di scoprire chi saranno i prossimi ballerini a mettersi alla prova in pista, Fabio Canino si è raccontato in un'intervista a Il Messaggero. Storico giudice insieme a Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, Canino ha elogiato il format di Ballando con le Stelle, definendolo "il vero show del sabato sera".

Secondo il giurato, infatti, il programma di Milly Carlucci ha tutto ciò che serve per intrattenere il pubblico, merito di un insieme di caratteristiche che rendono Ballando con le Stelle una delle trasmissioni più seguite dal pubblico. Nell'elogiare il dancig show, tuttavia, Canino non ha mancato di lanciare una pesante frecciatina contro Amici di Maria De Filippi, talent di Canale 5 molto seguito dai giovanissimi.

Tuttavia, nonostante i meriti del talent, a detta di Canino, Ballando con le Stelle avrebbe maggiore inclusività e modernità, qualità che in Amici di Maria DeFilippi parrebbero mancare del tutto: "È il vero show del sabato sera con le luci, il balletto e l’atmosfera giusta. Con tutto il rispetto, lo studio di Amici sembra una palestra, i giovani sono vestiti male, c’è il neon… Noi abbiamo un'altra qualità. E ospitiamo inserimenti di modernità e inclusione mai visti prima: trans, drag, due uomini insieme, una ballerina senza una gamba. Ballando è il programma più aperto della tv italiana".

Ballando con le Stelle, Fabio Canino critica il talent show di Amici e lancia una frecciata anche a Cristiano Malgioglio

Fabio Canino ha sottolineato come rispetto ad Amici di Maria De Filippi, il dancing show di Rai1 sia molto più inclusivo e moderno, perché accoglierebbe al suo interno diversi individui. Il giudice si è spinto a definire il talent di Canale 5 una sorta di "palestra", in cui i ragazzi non sono vestiti neppure in maniera adeguata. Mentre anche i costumi e le luci sono una componente essenziale di Ballando e del fare show che è tipico di un certo modo di fare televisione. Inoltre, ha aggiunto che anche grazie ai social sono stati in grado di avvicinarsi ai più giovani: "Bisogna solo pensare a lavorare. E poi è un programma fatto benissimo, che funziona e con il tempo migliora sempre di più. Adesso con i social abbiamo conquistato anche il pubblico dei giovani".

Nell'intervista a Il Messaggero in cui ha riportato questo pensiero sul talent di Canale 5, Fabio Canino ha anche sottolineato come, oggi, in tv sia molto più difficile trovare conduttori omosessuali, a meno che non si diventi un "gay di regime". E qui non è mancata una frecciatina a Cristiano Malgioglio:

"Per andar bene devi essere un gay di regime, il giullare di corte. Quello riconoscibile e caricaturale, uno che rassicura. Come Cristiano Malgioglio? Sì, certo"

