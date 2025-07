Ballando con le Stelle, anche Chanel Totti in trattative per entrare nel cast? Spunta un'indiscrezione

News VIP

Dopo Francesco Totti, Milly Carlucci starebbe puntando a Chanel Totti per la prossima edizione di Ballando con le Stelle? Ecco l'ultima indiscrezione!

Dopo aver ottenuto, per sfinimento come lei stessa ha rivelato, il sì di Francesco Totti per Sognando...Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha deciso di puntare su un altro membro della famiglia del calciatore: la neodiciottenne Chanel Totti. Secondo una recente indiscrezione, infatti, la conduttrice dello storico dancing show di Rai1 avrebbe intavolato delle trattative per avere la figlia dell'ex capitano della Roma e di Ilary Blasi nel cast di ballerini della prossima stagione di Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci punta a Chanel Totti? Spunta un'indiscrezione!

Milly Carlucci è riuscita a strappare a Francesco Totti la promessa di essere parte del cast dell'edizione celebrativa di Ballando con le Stelle, ma sembra che l'ex capitano della Roma non abbia intenzione di ripetere l'esperienza con l'edizione autunnale. Nonostante siano 20 anni che la conduttrice del dancing show gli chiede di scendere in pista come ballerino, Totti non ne ha mai voluto sapere e ha sempre rifiutato: "Il sì di Francesco è arrivato per sfinimento perché sono 20 anni che gli chiedo di venire a Ballando con le Stelle".

Milly Carlucci, allora, ha deciso di rivolgersi a un altro membro della famiglia Totti-Blasi, la neodiciottenne Chanel Totti. Secondo una recente indiscrezione, infatti, sembra proprio che nel cast di ballerini dell'edizione 2025 di Ballando con le Stelle possa aggiungersi il nome di Chanel Totti.

Al momento, i nomi dei vip che dovrebbero essere quasi certi sono queli di Rosa Chemical, Alex Schwazer, Melissa Satta e Lorena Bianchetti. Ancora mistero per Barbara D'Urso, che è stata però una delle ballerine per una notte dell'edizione 2024. Ma com'è possibile che Milly Carlucci abbia puntato Chanel Totti? A rivelare l'indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia nella sua rubrica Chicchi di Gossip.

Ballando con le Stelle, per la prossima edizione Milly Carlucci vorrebbe Chanel Totti

Secondo Gabriele Parpiglia, il prossimo nome che potrebbe spuntare nella rosa di ballerini provetti del cast di Ballando con le Stelle è quello di Chanel Totti.

La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha da poco tempo compiuto diciotto anni, ma già da qualche anno è molto attiva sui social, in particolare TikTok, dove pubblica video e contenuti. La sua presenza non sarebbe poi così sorprendente, dato che in ogni edizione è spesso probabile trovare tra i concorrenti il "figlio o figlia di": l'anno scorso c'erano Lorenzo Tano e Anna Lou Castoldi ad esempio e chissà, perciò, che la prossima edizione non veda la presenza di Chanel Totti.

Nella rubrica di Parpiglia Chicchi di Gossip, infatti, il giornalista riporta un'indiscrezione sulla figlia dell'ex capitano della Roma: a quanto pare, ci sarebbero trattative in corso tra Milly Carlucci e Chanel Totti. Si tratta, al momento, solo di indiscrezioni, mancano ancora l'ufficialità della Rai e la stessa conferma da parte della figlia di Totti e Ilary Blasi.

