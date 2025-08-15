TGCom24
Ballando con le Stelle, ex concorrente svela: "Non lo rifarei, programma ingiusto"

Maria Castaldo

Barbara Bouchet ha preso parte a Ballando con le Stelle, ma l'esperienza nel dancing show non l'ha entusiasmata: ecco perchè!

Barbara Bouchet è stata un'ex concorrente di Ballando con le Stelle nel 2020 insieme al ballerino Stefano Oradei. Eliminata alla seconda puntata, la nota attrice non ha mai nascosto il suo dispiacere a non poter proseguire il percorso nel dancing show e in un'intervista a Libero ha rivelato alcuni retroscena sulla sua partecipazione al programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, l'ex concorrente Barbara Bouchet rivela: "Mai più nel programma"

Oggi, venerdì 15 agosto, Barbara Bouchet compie 81 anni e, in un'intervista a Libero, ha fatto un bilancio della propria carriera, che l'ha vista anche prendere parte all'edizione del 2020 di Ballando con le Stelle. Sull'età che avanza, Barbara Bouchet ha dichiarato di percepirne i pregi e difetti: "Dipende da tutte queste cose, salute, acciacchi, energie, senza tutte queste è un'età stupenda. A me piace viaggiare, a settembre con i miei fratelli andremo a Monaco da un cugino, poi passeremo nei luoghi in cui siamo cresciuti. Poi vorrei vedere Giappone, Cappadocia e Turchia".

Intanto, il dancing show si prepara a tornare a settembre con una nuova stagione che già promette di fare scintille, dato che tra i concorrenti del nuovo cast ci sarà anche Barbara D'Urso. Intanto che Milly Carlucci continua a raccogliere intorno a sé altri nomi importanti, l'ultimo dei quali è quello di Nancy Brilli, Barbara Bouchet è tornata a raccontare dell'esperienza nel dancing show.

In coppia con Stefano Oradei, Bouchet è stata eliminata alla seconda puntata, ma ripescata e poi eliminata definitivamente in semifinale. Un destino che l'attrice non ha mai digerito, stando a ciò che ha rivelato al sito di informazione.

Ballando con le Stelle, ecco cosa ha rivelato Barbara Bouchet

Barbara Bouchet non sembra avere un ricordo del tutto positivo della sua esperienza a Ballando con le Stelle: l'attrice e ballerina, infatti, ha ricordato la delusione per l'eliminazione nel corso della seconda puntata. Una delusione acuita dalla scelta di far proseguire invece Costantino della Gherardesca che, a detta di Bouchet, "non ballava, faceva i fiori". Parlando del dancing show di Rai1, Barbara Bouchet ha ricordato quanto sia stato faticoso per lei, ma anche ricco di esperienze positive e di nuove lezioni da imparare:

"Ballando con le Stelle è stato molto faticoso per me, ma ho imparato e credo di aver fatto bene"

Non manca una frecciatina al programma, però, quando ricorda della sua eliminazione nel corso della seconda puntata e della predilizione per Costantino della Gherardesca: "Però ritengo di non essere stata giudicata bene, sono stata fatta fuori alla seconda puntata, quando hanno tenuto dentro Costantino della Gherardesca che non ballava, faceva i fiori". E non manca una stoccata anche a Milly Carlucci, conduttrice del programma, con cui ammette di non aver avuto più alcun contatto:

"Per me non è giusto com'è organizzato il programma, non ti giudicano veramente. Milly Carlucci? Non l'ho più sentita"

