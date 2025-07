Ballando con le Stelle, ecco i primi sei Vip in trattativa per la nuova edizione

News VIP

Ecco i nomi dei primi dei Vip in trattativa per la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, lo show danzante condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

Continuano i preparativi per la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, che torna a settembre in prima serata su Rai 1 con la conduzione di Milly Carlucci. Ecco la lista dei primi sei Vip che sono stati contattati dalla redazione e sarebbero in trattativa per partecipare allo show danzante.

Ballando con le Stelle torna a settembre, ecco il cast

Mancano circa due mesi al ritorno di Ballando con le Stelle su Rai 1 e Milly Carlucci è a caccia di Vip di rilievo per creare un cast bomba in occasione della ventesima edizione del suo show danzante. Nelle ultime settimane si sono rincorse diverse voci e indiscrezioni sui Vip contattati dalla presentatrice e dalla sua attenta redazione, ed ecco che è uscito il nome di Francesca Pascale la quale, tuttavia, ha declinato l’invito accettando di prestarsi come ballerina per una notte ma non come membro del cast fisso. Non ci sarà neppure Francesco Totti, e così anche Chiara Ferragni che a settembre dovrà affrontare il processo per truffa aggravata per il caso Balocco, e di certo non vuole esposizione mediatica proprio in quel momento.

Chi, invece, avrebbe partecipato più che volentieri e non è stata presa in considerazione è Jasmine Carrisi, ma del resto Milly sappiamo ha una regola aurea ovvero mai contattare ex volti dei reality show e la figlia di Al Bano è stata recentemente protagonista di The Couple su Canale 5. Nonostante questi no, Carlucci non si è arresa e si è messa alla ricerca di Vip degni di nota arrivando a Rosa Chemical, il cantante del discusso bacio con Fedez al Festival di Sanremo ma anche giudice di Like a Star condotto da Amadeus su Nove. Contro chi dovrà gareggiare?

Ballando con le Stelle, i primi 6 Vip della nuova stagione

Milly Carlucci sa come scegliere i suoi protagonisti e anche in questo risiede il successo di Ballando con le Stelle, che incassa share stellare dopo ben venti anni di messa in onda. Oltre a Rosa Chemical, la presentatrice ha contattato Martina Colombari, ex Miss Italia ed ex protagonista di Pechino Express, mentre Gabriele Parpiglia ha fatto sapere che si sarà anche Piero Marrazzo, ex Presidente della Regione Lazio. Trattative aperte con Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti che a differenza del padre sarebbe piuttosto interessata a questa occasione lavorativa in televisione.

Poi sembra che Carlucci stia facendo carte false per avere Barbara d’Urso, forse l’unica che ha realmente compreso la portata dell’onda positiva che potrebbe generare avere l’ex regina di Mediaset nel cast. Mentre non sarà cosa semplice convincere i vertici Rai a firmare con Barbarella, è stato più facile convincere Fabio Fognini, dato che il tennista stesso ha confermato di essere stato contattato dalla redazione di Ballando con le Stelle e di essere in trattativa.