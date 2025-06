Ballando con le Stelle, ecco i primi 6 Vip contattati per la nuova edizione

News VIP

Ecco chi sarebbero i primi 6 Vip contat6tati da Milly Carlucci per la nuova stagione di Ballando con le Stelle su Rai 1.

È ormai chiaro che Milly Carlucci sia alla ricerca delle nuove star da far esibire nella nuova edizione di Ballando con le Stelle, e sembra che questo anno voglia fare le cose in grande. Ecco chi sarebbero i primi sei Vip contattati dalla presentatrice dello show danzante di Rai 1.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci fa le prime offerte

La nuova edizione di Ballando con le Stelle torna nell’autunno 2025 in prima serata su Rai 1 e Milly Carlucci, l’infaticabile padrona di casa del celebre e amato show danzante, sembra essere già a caccia dei migliori Vip del momento per accaparrarseli prima che altri facciano proposte ben più allettanti. Negli ultimi giorni si è parlato della possibilità di vedere Francesca Pascale nel programma, che sarebbe stata fortemente voluta dalla presentatrice ormai da anni ma alla quale l’ex compagna di Silvio Berlusconi avrebbe sempre rifilato sempre un sonoro no. In realtà, come fa sapere Gabriele Parpiglia nelle sue Chicche di Gossip, Pascale non ha accettato né tantomeno preso in considerazione l’idea di partecipare al programma, bensì quella di debuttare sul palco come ballerina per una notte.

Nel frattempo si torna a parlare anche di Chiara Ferragni, che Milly sta provando a corteggiare ormai da diverso tempo ovvero dallo scoppio dello scandalo Balocco che ha fatto completamente crollare il suo castello dorato su Instagram. Niente da fare neppure per la bionda influencer, tuttavia, che continua a rifiutare cachet generosi e proposte allettanti, come ha svelato la stessa Milly, forse perché teme che questo passo segnerà inevitabilmente il totale declino della sua figura di imprenditrice digitale.

Infine, a tenere banco nelle ultime ore, è la notizia della volontà di Milly di portare Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle anche se i vertici di Viale Mazzini non sono esattamente entusiasti all’idea di vederla nel cast. Ballando con le Stelle, i primi Vip della nuova edizione Mentre Milly Carlucci lavora duramente per tornare un punto di incontro tra i vertici di Viale Mazzini e Barbara d’Urso, convincendo i primi dei benefici della presenza della collega sulla Rai e la seconda ad accettare un cachet cospicuo ma non esagerato, arrivano le prime indiscrezioni sui concorrenti della nuova stagione di Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle, i primi concorrenti

Si mormora sempre più insistentemente, ad esempio che Carlucci vorrebbe Melissa Satta nel cast e che la firma è vicina, dato che l’ex Velina di Striscia la Notizia era interessata al forma già dallo scorso anno. Unica nota da segnalare è che si parla della gravidanza della Satta, sebbene lei non abbia confermato, e dunque questa eventualità potrebbe portarla a declinare all’ultimo l'invito a Ballando con le Stelle. Stando a Il Messaggero poi ci sarebbero anche:

“Possibile partecipazione anche per l’ex marciatore Alex Schwazer e la conduttrice Lorena Bianchetti. In lizza pure il cantante Rosa Chemical che, a Sanremo 2023, baciò Fedez“.

Insomma, un cast molto variegato quello che sta preparando Carlucci. Sarebbe interessante vedere Rosa Chemical come concorrente, dato il suo carattere schietto ed estroso, ma chissà se la Rai gli ha perdonato quel bacio a Fedez a Sanremo. Sarebbe ancora più favoloso che partecipasse proprio l'anno in cui nel cast c'è anche la Ferragni anche se, come dicevamo, l'ipotesi di vederla su Rai 1 è davvero bassa.