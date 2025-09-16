Ballando con le Stelle, ecco chi sostituirà Simone Di Pasquale: l'annuncio ufficiale (VIDEO)

News VIP

La pagina Instagram ufficiale di Ballando con le Stelle svela con un video chi è il sostituto di Simone Di Pasquale come Tribuno del Popolo. Ecco di chi si tratta!

Ballando con le Stelle è pronto a tornare con una nuova edizione: da sabato 27 settembre su Rai 1 tornerà in onda l'amatissimo dancing show condotto da Milly Carlucci, che quest'anno ha puntato su un cast di concorrenti che promette scintille e che vanta noi come quello di Barbara D'Urso, Nancy Brilli e Paolo Belli, quest'ultimo per la prima volta nel ruolo di concorrente. Importanti novità anche per quanto riguarda la giuria popolare, che fino allo scorso anno aveva visto anche Simone Di Pasquale in viste di Tribuno del Popolo. Dopo diversi rumors, dal profilo ufficiale Instagram del programma è arrivato il nome di chi lo sostituirà.

Ballando con le Stelle, ecco chi sostituirà Simone Di Pasquale nella giuria popolare

Tante novità per la nuova stagione di Ballando con le Stelle: oltre alla presenza di Paolo Belli in un nuovo ruolo, quello di concorrente, e di Barbara D'Urso, la nuova edizione del dancing show di Rai1 vedrà anche Simone Di Pasquale tornare nelle vesti di maestro. Nelle precedenti edizioni, infatti, il ballerino professionista aveva abbandonato la pista da ballo per spostarsi ai suoi bordi e sedere insieme a Rossella Erra e Sara Di Vaira nella giuria popolare, assumendo il ruolo di Tribuno del Popolo.

Tuttavia, lo scorso mese, Giuseppe Candela nella sua rubrica su Dagospia aveva rivelato che Simone di Pasquale sarebbe stato sostituito e avrebbe ripreso il ruolo di maestro di ballo per la nuova edizione. Per diverso tempo, si era vociferato che a prendere il suo posto sarebbe stata Bianca Guaccero, reduce dalla vittoria della precedente stagione e che così si sarebbe riunita con il compagno Giovanni Pernice anche sul lavoro. Nel suo articolo, Candela aveva anche anticipato che a sostituire Simone Di Pasquale sarebbe stato un volto già noto ai fan di Ballando con le Stelle. Il giornalista ha così citato il nome di Matteo Addino, che il pubblico ha conosciuto prima a Ballando on the road e poi a Sognando...Ballando con le Stelle, mentre Di Pasquale avrebbe ballato con la Signora Coriandoli:

"Sarà Matteo Addino a sostituire Simone Di Pasquale tra i tribuni del popolo. Già visto a Ballando on the road e Sognando Ballando, affiancherà Rossella Erra e Sara Di Vaira. Di Pasquale ballerà con la Signora Coriandoli ”

Ballando con le Stelle, arriva l'annuncio ufficiale: ecco chi è il sostituto di Simone De Pasquale

I rumors diffusi da Giuseppe Candela sono stati confermati poco fa con un annuncio ufficiale sul profilo Instagram di Ballando con le Stelle. In un simpatico filmato diffuso sui social del dancing show, infatti, Matteo Addino si è presentato al pubblico mentre cercava l'outfit perfetto per partecipare al programma: "Non so cosa indossare, non voglio certo che le stelle brillino più di me". La sua ricerca viene interrotta da Simone Di Pasquale che conferma di aver "ceduto" il posto di Tribuno del Popolo a Matteo Addino e quest'ultimo si rivolge poi alla telecamera, promettendo ironicamente che "dietro la sobrietà e ironia c'è un coreografo a cui non sfugge nulla". E rivolgendosi ai concorrenti li esorta a non "commettere alcun passo falso" perché sarà un Tribuno del Popolo che terrà gli occhi ben aperti.

Matteo Addino è un coreografo e direttore artistico di fama nazionale, che ha lavorato a Mediaset e Rai in trasmissioni come Amici di Maria De Filippi, ma anche Viva Rai2!. Addino è anche fondatore della Naima Academy, scuola di danza con sede a Genova che ha annoverato tra i suoi allievi Maddalena Svevi, Megan Ria, Tommaso Stanzani e diversi giovani ballerini dello spettacolo. Nel 2024 è entrato a far parte della giuria di Ballando on the Road, per selezionare talenti della danza da tutta Italia. In seguito ha curato le coreografie de Il Cantante Mascherato, collaborando proprio con Simone Di Pasquale e ora ne prende il posto come Tribuno del Popolo per la prossima edizione del dancing show!

