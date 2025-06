Ballando con le Stelle, ecco chi sarà il primo concorrente della nuova edizione

News VIP

Secondo una recente indiscrezione, il primo concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle sarà un noto cantante: ecco di chi parliamo!

I Palinsesti autunnali Rai 2025/2026 hanno confermato la presenza, su Rai 1, di Ballando con le Stelle, il dancing show campione di share televisivo del sabato sera. Milly Carlucci non ha voluto rivelare ancora nulla sui nomi che comporanno il cast di ballerini della prossima edizione, ma un'indiscrezione è trapelata lo stesso sul web: ecco chi sarebbe il primo concorrente della nuova edizione.

Ballando con le Stelle, svelato il primo concorrente della nuova edizione

La conferma del ritorno di Ballando con le Stelle nei Palinsesti Rai non è una sorpresa, dati gli ottimi risultati in termini di ascolto che il dancing show ha sempre registrato. Seguitissimo programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, nell'ultima edizione ha regalato diversi momenti che sono stati al centro di pagine di gossip e spettacolo: l'addio di Angelo Madonia, il caso Guillermo Mariotto, tanto per citarne alcuni. Perciò, gli spettatori non vedono l'ora di scoprire cosa succederà nella prossima edizione, in partenza dal 27 settembre e con chiusura il 20 dicembre.

Intervistata dai giornalisti presenti alla conferenza stampa per i Palinsesti Rai, Milly Carlucci non ha voluto svelare il nome del primo concorrente, ma ha deciso di smentire la partecipazione di Chiara Ferragni nel dancing show: l'influencer non sarà tra le ballerine che si esibiranno negli studi del programma, poiché non si sentiva pronta a mettersi in gioco a Ballando con le Stelle.

Ma allora, se Milly Carlucci non si è sbilanciata sul nome del primo concorrente della prossima edizione, chi sarà stato a rivelarlo? L'indiscrezione arriva da Gabriele Parpiglia, noto giornalista che, nella rubrica Chicci di Gossip, ha fatto il nome di un noto cantante che ha anche preso parte a Sanremo.

Ballando con le Stelle, ecco chi è il primo concorrente della prossima edizione del dancing show

Non ci sarà Chiara Ferragni, tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle: a confermare la sua assenza è stata Milly Carlucci. Ma sui nomi dei possibili ballerini del cast si è epsresso Gabriele Parpiglia: il giornalista nella sua newsletter ha rivelato che tra i ballerini per una notte ci sarà Francesca Pascale, ma ha anche svelato il nome del primo concorrente della prossima edizione.

A detta del giornalista, a scendere sulla pista da ballo per mettersi alla prova sarà un noto cantante ed ex concorrente di Sanremo, la cui presenza fece molto discutere, a causa di un episodio che lo coinvolse insieme a Fedez. Stiamo parlando di Rosa Chemical:

" Spunta finalmente il primo nome blindato che calcherà davvero la pista di Milly Carlucci . Si tratta di Rosa Chemical , il cantante che con la sua personalità sopra le righe promette di regalare momenti esilaranti sia durante le performance che nei momenti off. Con lui in gara, lo spettacolo è assicurato"

Tra gli altri nomi che sono iniziati a circolare, anche quelli dell'ex campione olimpico Alex Schwzer e Lorena Bianchetti, nota conduttrice delle reti Rai.

