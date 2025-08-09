Ballando con le Stelle: ecco chi sarà il maestro di ballo che affiancherà Barbara D'Urso!

News VIP

Barbara D'Urso è una concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2025: ecco chi sarà il maestro di ballo che l'affiancherà in gara!

Dopo settimane di rumors, nella giornata di ieri, venerdì 8 agosto, è arrivata la conferma che Barbara D'Urso sarà una delle concorrenti di Ballando con le Stelle 2025. La conduttrice Milly Carlucci ha postato un video nel quale annunciava che nel cast di concorrenti della nuova edizione del dancing show di Rai1 sarà presente anche l'ex volto Mediaset e si attende ora di scoprire chi sarà il maestro di ballo che l'affiancherà in pista. Secondo un'indiscrezione, si tratterebbe di un noto professionista del programma, molto apprezzato anche da Selvaggia Lucarelli: ecco di chi parliamo!

Ballando con le Stelle, ecco con chi ballerà Barbara D'Urso

Con un video sui canali social ufficiali di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha confermato che Barbara D'Urso sarà una delle concorrenti della nuova edizione del dancing show. L'annuncio è arrivato dopo settimane di rumors e dopo un'esperienza da ballerina per una notte da parte dell'ex conduttrice di Pomeriggio 5. Immediata è stata anche la reazione di Selvaggia Lucarelli, che ha postato diverse stories sul suo account Instagram nelle quali ironizzava sugli outfit che dovrà scegliere per le nuove puntate di Ballando con le Stelle (un'armatura completa) e dichiarando di sentire la mancanza di Sonia Bruganelli, ex concorrente della precedente edizione con cui la storica giudice del programma ha avuto non pochi scontri.

Nel frattempo è spuntata già un'indiscrezione su chi sarà il maestro di ballo che affiancherà Barbara D'Urso nelle puntate della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Si tratta solo di una voce, ma sarebbe un colpo di genio che certamente aumenterebbe la possibilità di assistere a scintille e divertenti siparietti al momento dell'assegnazione dei voti. La lista di tutte le coppie verrà comunicata solo al termine degli annunci di tutti i concorrenti in gara e, al momento, il cast non è ancora al completo.

Fino a ora, sono stati annunciati come concorrenti: la Signora Coriandoli, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Francesca Fialdini e Barbara D'Urso. Chissà chi altro si unirà alla nuova edizione del dancing show?

Ballando con le Stelle, un'indiscrezione svela il nome del maestro di ballo in coppia con D'Urso: la reazione di Selvaggia Lucarelli

Nonostante sia ancora presto per conoscere gli abbinamenti delle coppie concorrente-maestro di ballo della nuova edizione di Ballando con le Stelle, sui social non mancano le prime indiscrezioni. Una di queste riguarda il professionista che affiancherà Barbara D'Urso in pista per la prossima edizione del dancing show di Rai1. La sua partecipazione è stata ufficializzata solo nella giornata di ieri, venerdì 8 agosto, ma già si è ipotizzato chi sarà il maestro con cui si allenerà ed esibirà sulla pista.

Secondo quanto riporta Davide Maggio, che ha risposto alle curiosità dei followers su Instagram, molto quotata è la coppia Barbara D'Urso- Pasquale La Rocca. Il ballerino è uno dei professionisti più amati di Ballando con le Stelle e la stessa Selvaggia Lucarelli non ha nascosto la sua ironia alla prospettiva di un eventuale abbinamento tra il ballerino e Barbara D'Urso:

"Se le date lui, sappiate che sarà guerra e non farò prigionieri"

