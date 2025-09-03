TGCom24
Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice altro che crisi: l'amore va a gonfie vele

Maria Castaldo

La coppia nata negli studi di Ballando con le Stelle e formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice continua a far sognare: i due appaiono più innamorati e uniti che mai!

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono una delle tante coppie nate sulla pista da ballo di Ballando con le Stelle, il popolare dancing show di Rai1 che tornerà a breve in onda. La chimica che hanno dimostrato di avere ha permesso loro di trionfare nella precedente stagione del programma condotto da Milly Carlucci, ma si è anche trasferita nella vita quotidiana rendendoli una coppia solida e che a distanza di mesi continua a emozionare.

Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice innamoratissimi

Altro che crisi! Tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice la relazione prosegue a gonfie vele, come testimoniano anche le foto scattate dai paparazzi di Chi che li immortalano insieme. In alcuni scatti, infatti, il maestro di Ballando con le Stelle - che tornerà in onda a partire da sabato 27 settembre - e la vincitrice dell'edizione 2024 sono intenti a scambiarsi baci ed effusioni, mentre si rilassano a Portofino. Solo qualche settimana fa, su di loro aleggiavano preoccupanti rumors di una crisi, alimentati dall'assenza di entrambi sui social.

A scatenare i rumors di una crisi di coppia erano state alcune stories pubblicate dall'attrice e conduttrice: su Instagram, infatti, Bianca Guaccero aveva postato una frase sibillina e che aveva provocato il panico tra i followers. "Voglio un uomo che mi ami per sempre e malgrado tutto" aveva scritto, spingendo i fan a chiederle preoccupati se tra lei e Pernice fosse tutto finito. Immediata era stata la replica della vincitrice del dancing show, volta a rassicurare i followers: a Novella2000 Bianca Guaccero aveva rivelato che tra lei e il compagno procedeva tutto a gonfie vele!

E sembra che le cose procedano così bene tra loro che si possa già parlare di...matrimonio. L'argomento, in realtà, era balzato fuori già pochi giorni dopo la vittoria di Bianca Guaccero a Ballando con le Stelle. L'attrice e Giovanni Pernice avevano compiuto il passo importante delle presentazioni in famiglia, tanto che nel corso di un weekend in Puglia, il maestro di ballo aveva avuto modo di conoscere la figlia di Guaccero, nata dal matrimonio con Dario Acocella. Che sia arrivato il momento giusto per poter finalmente convolare a nozze?

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: l'amore da Ballando con le Stelle al...matrimonio?

Stando a ciò che riporta Chi, il matrimonio tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice potrebbe essere un sogno che si sta concretizzando sempre di più. L'affinità tra i due, dalla pista da ballo alla vita quotidiana, ha spinto il settimanale a ipotizzare che "il grande passo" sia dietro l'angolo. La coppia ha trascorso le prime vacanze estive insieme, sono stati a Capri, poi in Sicilia, dalla famiglia del maestro Pernice, poi ancora in Puglia e hanno infine trascorso alcuni giorni di relax a Portofino, dove sono stati paparazzati intenti a baciarsi appassionatamente.

Il settimanale parla, infatti, di un "collaudo della luna di miele" alludendo alle tappe della vacanza di coppia che i due hanno trascorso insieme e che li ha certamente rigenerati in vista dei nuovi impegni lavorativi che li attendono. Entrambi, infatti, saranno nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle: Giovanni Pernice come maestro di ballo e partner di Francesca Fialdini, mentre secondo alcune indiscrezioni Bianca Guaccero prenderà il posto di Simone De Pasquale a bordo pista come opinionista insieme a Rossella Erra e Sara Di Vaira. Inoltre, a breve inizieranno le riprese della nuova fiction Rai in cui reciterà, Ci vorrebbe un'amica.

