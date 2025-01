Ballando con le stelle, Bianca Guaccero svela: "Ecco quando è scattato il primo bacio con Giovanni"

News VIP

A poche settimane dalla vittoria a Ballando con le stelle, Bianca Guaccero ha deciso di vuotare il sacco e svelare alcuni retroscena inediti sulla sua storia d'amore con il ballerino Giovanni Pernice.

La storia d'amore nata a Ballando con le stelle tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice prosegue a gonfie vele. Intervistata dal settimanale Oggi, la celebre attrice e conduttrice ha deciso di vuotare il sacco e svelare alcuni retroscena inediti sulla sua passionale relazione con il ballerino professionista.

Le rivelazioni di Bianca Guaccero

L'ultima scoppiettante edizione di Ballando con le stelle ha visto trionfare Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. I due non hanno solamente vinto la coppa, ma hanno anche portato a casa l'amore. In una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, infatti, l'attrice e conduttrice ha svelato alcuni retroscena della loro relazione, nata dietro le quinte nel noto talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci:

Ora posso confessarlo: il primo bacio è arrivato alle prove. Abbiamo iniziato il 9 di settembre e siamo andati in onda il 28. Se al primo bacio sento le farfalle nello stomaco, è lui, è l’uomo giusto. Mi ha conquistato sentire, per la prima volta, che avevo qualcuno accanto che fa il tifo per me.

La storia d’amore con il ballerino professionista è arrivata otto anni dopo la separazione dall’ex marito Dario Acocella, con cui Bianca ha condiviso anni molto importanti e la nascita della figlia Alice: "Chiudere una relazione importante è doloroso e se ci sono di mezzo i figli è straziante". Giovanni è stato quindi un bellissimo regalo per la conduttrice, che ci ha tenuto a sottolineare che il loro legame è autentico e non costruito per le telecamere:

Quello che hanno visto in TV era forte e reale. Non c’è mai stato un dubbio su ciò che provavamo. Ora dobbiamo organizzare le nostre vite. Lui ha un impegno a Londra, dove vive da anni, e poi si trasferirà a Roma, dove io abito con mia figlia. Ho sempre sognato di essere madre di tre bambini. Se accadesse, sarei la donna più felice del mondo.

I nuovi impegni televisivi di Bianca Guaccero

Oltre alla sua vita sentimentale, Bianca Guaccero è pronta per nuove sfide professionali. Dal 10 gennaio 2025, infatti, sarà al timone di Dalla strada al palco accanto al cantante Nek: un nuovo progetto che promette molte sorprese. Ma non è finita qui. La conduttrice sarà presente anche alla prossima edizione del Festival di Sanremo, condotto da Carlo Conti e in programma dall'11 al 15 febbraio.

"Sono stata a Sanremo nel 2008, a 27 anni, e torno a 43 anni perché Carlo Conti qualche tempo fa mi ha chiamata proponendomi questa cosa" ha spiegato Bianca al Tg1 rivelando di aver subito accettato l'invito del conduttore e direttore artistico del prossimo Festival "Amando io Sanremo non potevo che essere la persona più felice a cui ha rivolto questo invito". Al momento, però, non è ancora chiaro quale sarà il suo ruolo.

Scopri le ultime news su Ballando con le stelle.