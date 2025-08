Ballando con le Stelle, Chanel Totti tra i concorrenti? Manca l'accordo sul cachet: spunta un'indiscrezione

News VIP

Chanel Totti potrebbe entrare nel cast di concorrenti di Ballando con le Stelle, ma mancherebbe un accordo sul cachet: ecco cosa ci dice l'ultima indiscrezione!

Solo poche ore fa, è stato annunciato che Marcella Bella è la quarta concorrente ufficiale della nuova edizione di Ballando con le Stelle, il popolare dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Ma nella lista dei papabili ballerini per la prossima stagione è spuntato nuovamente il nome di Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi. Tuttavia, stando a una recente indiscrezione sembra che non sia stato ancora raggiunto un accordo sul cachet della secondogenita dell'ex coppia Totti-Blasi.

Ballando con le Stelle, Chanel Totti tra i possibili concorrenti della nuova edizione

Continua a crescere il cast di Ballando con le Stelle: solo poche ore fa, Marcella Bella si è unita agli altri concorrenti da poco annunciati, come la Signora Coriandoli, Andrea Delogu e Rosa Chemical. Non mancano le indiscrezioni sui papabili concorrenti, come Barbara D'Urso, Francesca Fialdini e Chanel Totti. Quest'ultima si unirebbe alla lista di noti figli di vip che hanno deciso di mettersi in gioco nel dancing show.

Nel corso della precedente edizione, ad esempio, hanno fatto parte del cast Lorenzo Tano e Anna Lou Castoldi, rispettivamente figlio di Rocco Siffredi e figlia di Asia Argento. Perciò, il nome di Chanel Totti potrebbe non essere poi così insolito.

Fresca diciottenne, la secondogenita di Totti e Blasi è molto attiva sui social, dove non manca di replicare agli haters che criticano lei e la madre. Attualmente, stando a una recente indiscrezione, sarebbero in corso le trattative per raggiungere un accordo per il cachet di Chanel Totti. Sarà davvero la prossima concorrente di Ballando con le Stelle?

Ballando con le Stelle, mancato accordo per il cachet di Chanel Totti? L'ultima indiscrezione

Stando a ciò che ha rivelato Deianira Marzano sui social, Milly Carlucci avrebbe messo gli occhi su Chanel Totti, nota figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi. Nonostante la ragazza sia stata invitata a entrare nel cast del dancing show, non sarebbe stato raggiunto alcun accordo sul cachet richiesto dalla giovane Totti.

Anche TvBlog avrebbe divulgato la notizia, aggiungendo che il cachet richiesto per permettere a Chanel Totti di partecipare a Ballando con le Stelle sarebbe alquanto considerevole e questo avrebbe messo in stallo le trattative: "A quanto pare il compenso richiesto dalla giovane influencer sarebbe considerevole, anche se non sono note le cifre". Per la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi si tratterebbe della prima esperienza televisiva, sebbene la ragazza sia particolarmente attiva su TikTok, dove ha un profilo da oltre 600mila followers.

