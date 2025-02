Ballando con le Stelle, Milly Carlucci festeggia i 20 anni del programma con un'edizione speciale

News VIP

Per i 20 anni di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha deciso di festeggiare con un'edizione speciale del dancing show. Ecco tutti i dettagli.

Grande traguardo per Ballando con le Stelle: il dancing show di Rai1 festeggia 20 anni e in occasione del numero tondo la conduttrice Milly Carlucci ha deciso di festeggiare in grande stile, organizzando un'edizione speciale del programma tv.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci organizza un'edizione speciale per i 20 anni del programma

Ballando con le Stelle festeggia 20 anni e per l'occasione la conduttrice Milly Carlucci condurrà un'edizione speciale del dancing show, approvata nelle scorse ore da Rai. Stando alle anticipazioni di TvBlog, per il ventennale del programma tv campione di ascolti del sabato di Rai1 per i mesi di settembre-dicembre, l'azienda di Viale Mazzini ha approvato un'edizione speciale che coinvolgerà i concorrenti e maestri storici del dancing show.

Milly Carlucci sarà alla conduzione dello speciale per i 20 anni di Ballando con le Stelle e già è arrivata la conferma che tra i giudici saranno presenti Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Ancora incertezza sui restanti membri della storica giuria: Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino al momento non sono ancora stati confermati. Nel caso di Guillermo Mariotto, si tratterebbe di un ritorno al dancing show dopo le vicende avvenute a poche settimane dalla finale e che avrebbero visto il giurato finire nella bufera per aver abbandonato improvvisamente la trasmissione.

Mariotto aveva poi spiegato che si era trattato di un'emergenza alla Maison Gattinoni, di cui è direttore artistico, ma la presenza del giurato nel programma tv è stata messa in dubbio. L'assenza di Mariotto durante la finale, giustificata con motivi di salute, si era fatta sentire e più volte si era vociferato che il giurato non avrebbe fatto ritorno in trasmissione.

Ballando con le Stelle, ecco tutti i dettagli dell'edizione speciale del dancing show

L'edizione speciale per i 20 anni di Ballando con le Stelle andrà in onda dal 9 maggio su Rai 1 e vedrà Milly Carlucci alla conduzione, mentre il cast sarà composto da alcuni storici concorrenti e ballerini. Inoltre, secondo quanto rivela TvBlog, con questa edizione sarà possibile anche esaminare i prossimi maestri della nuova edizione del dancing show, che tornerà in onda il prossimo autunno.

Infatti, durante la finale di Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca ha annunciato l'addio al programma e anche Angelo Madonia è ormai fuori dal programma, dopo quanto accaduto con Federica Pellegrina. Nel corso delle quattro puntate dell'edizione speciale del programma di Rai1 anche i ballerini professionisti si esibiranno e saranno giudicati da un cast di esperti, con l'obiettivo di trovare i nuovi maestri per l'edizione autunnale del daning show.

