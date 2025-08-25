Ballando con le Stelle, Beppe Convertini nel cast dei concorrenti: l'annuncio in un video con la madre

News VIP

Dopo giorni di rumors, arriva la conferma che anche Beppe Convertini sarà nel cast dei concorrenti: ecco il video in cui annuncia, in compagnia della madre, di far parte del dancing show di Rai1.

Anche Beppe Convertini si unisce al cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle: l'annuncio arriva con un video sui canali social del dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Nel filmato, il conduttore è in Puglia e ad affiancarlo per confermare i rumors sulla sua presenza c'è anche la madre.

Ballando con le Stelle, Beppe Convertini nel cast: il video annuncio!

Il nome di Beppe Convertini ha iniziato a essere associato al programma di Rai1 Ballando con le Stelle da qualche settimana: l'attore e conduttore radiofonico si è ufficialmente unito al cast di concorrenti della nuova stagione televisiva del dancing show che tornerà in onda a partire da sabato 27 settembre 2025. Come per i precedenti annunci, Convertini ha confermato la sua presenza postando un video sui canali social del programma. Insieme a lui, nel filmato girato tra i trulli in Valle d'Itria, anche la madre: "Mamma vuoi ballare con me? Dai, mi devo allenare" le dice il conduttore.

Il momento madre-figlio viene però interrotto dalla canonica telefonata di Milly Carlucci, che ha invitato il conduttore a unirsi agli altri concorrenti del programma: "Sono a casa ai trulli di Valle d'Itria con tutta la famiglia... davvero? È stupendo, grazie Milly!". Convertini si rivolge poi entusiasta alla famiglia e comunica che sarà ufficialmente uno dei concorrenti del programma, chiedendo il tifo dei suoi famigliari, ma anche di Puglia e Italia intera:

"Vado a Ballando con le stelle, farai il tifo per me mamma vero? Tutta la famiglia, tutta la Puglia e tutta l'Italia"

Ballando con le Stelle, anche Beppe Convertini scende in pista per la prossima edizione

Manca sempre meno alla ventesima edizione di Ballando con le Stelle: il cast sta prendendo forma e ai concorrenti annunciati fino a oggi si è unito anche Beppe Convertini, che scenderà in pista accompagnato dal tifo della madre e della sua terra d'origine, la Puglia. Il cast è perciò composto dalla Signora Coriandoli, alias Maurizio Ferrini, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella, Francesca Fialdini, Barbara D'Urso, Martina Colombari, Nancy Brilli, Fabio Fognini e Filippo Magnini. Il dancing show riporterà in tv anche altri personaggi legati al programma, come Chiquito, vincitore dello spin-off Sognando...Ballando con le Stelle, che si unirà così ai maestri di ballo.

Ma tornerà anche Simone De Pasquale, che verrà sostituito a bordo pista da Bianca Guaccero, nell'inedito ruolo di opinionista con Rossella Erra e Sara Di Vaira. Infine, anche tre noti professionisti torneranno per la 20esima edizione del programma: stiamo parlando di Luca Favilla, Erica Martinelli e Veera Kinnunen.

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle