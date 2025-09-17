TGCom24
Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso si lancia in un profondo discorso sul Dolore e lancia stilettate a Mediaset

In attesa del suo ritorno in tv con Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso parla del dolore e lancia una stilettata a Mediaset.

Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso si lancia in un profondo discorso sul Dolore e lancia stilettate a Mediaset

Barbara D’Urso è nel cast della nuova stagione di Ballando con le Stelle e il pubblico freme all’idea di vederla sul palco dello show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci. Lei, nel frattempo, si concede una lunga intervista e parla del dolore, lanciando una bella frecciatina a Mediaset.

Barbara D’Urso parla del dolore

Tutti pronti per osservare Barbara D’Urso alle prese con le coreografie di Ballando con le Stelle. La presentatrice partenopea, infatti, è nel cast della nuova stagione dello show danzante di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, che ha chiarito perché l’ha voluta con sé, rigettando le accuse di aver fatto un bello sgambetto a Mediaset. D’Urso è in sala prova per imparare le prime coreografie insieme al maestro Pasquale La Rocca, tra qualche infortunio e l’altro, ma tutti sperano che la sua partecipazione al programma porti con sé anche un po’ di sana polemica, ovviamente contro i vertici del Biscione.

Dopo anni di impegno e devozione totale, infatti, Barbarella è stata fatta fuori dalla rete senza nessuna premura e lei non dimentica né tantomeno perdona, ma del resto come darle torto. Dopo l’addio forzato, Barbara aveva parlato di questo grande dolore, ospite dello studio di Domenica In, durante una lunga intervista con Mara Venier e ora, proprio a pochi giorni dal suo debutto a Ballando con le Stelle, la presentatrice torna sull’argomento. Ecco cosa ha detto.

Ballando con le Stelle, Barbara lancia una frecciatina a Mediaset

Ospite dell’evento il Tempo delle Donne del Corriere della Sera, Barbara D’Urso è tornata a parlare del tema del dolore, dopo aver ammesso di averne provato uno molto profondo quando Mediaset le ha dato il benservito senza neppure premurarsi di avvisarla per tempo. Su questo argomento, la conduttrice ha ammesso:

“Capita di cadere o di essere buttati giù, magari c’è qualcuno che vuole farti cadere. E lì ti ritrovi in fondo, nel pozzo […] Ma la tempesta arriva anche se non hai fatto nulla. Se qualcuno decide che deve succedere e deve esserci una tempesta, quella tempesta arriva, anche se non hai colpe, ti arriva addosso […] Non puoi permettere che una caduta consenta che tu ti spenga, o che qualcuno che ti vuole fare cadere ti spenga, qualcuno che ha voluto che tu non facessi più questo ti spenga”.

La percepite la stilettata? Perché a noi arriva forte e chiara. D’Urso è pronta ora ad un nuovo capitolo della sua vita, prima nel programma di Milly Carlucci e poi, si mormora, come nuovo volto di un programma della Rai il prossimo anno.

