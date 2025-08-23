TGCom24
Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso scende in pista: smentite le voci sul cachet milionario di Milly Carlucci

Anita Nurzia

Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle, tra voci di cachet e la verità sul suo ritorno in tv: a fare chiarezza, Roberto Alessi, direttore di Novella 2000.

L’arrivo di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle continua a far parlare. Per molti spettatori è già il colpo di stagione: la conduttrice partenopea torna sul piccolo schermo dopo l’addio forzato a Pomeriggio 5 e la lunga assenza da Mediaset. Un ritorno che profuma di rivincita e che, inevitabilmente, porta con sé indiscrezioni e chiacchiericci sul suo cachet.

Ballando con le Stelle, il ritorno di Barbara D’Urso: quanto guadagnerà davvero

Secondo Dagospia, per assicurarsi Barbarella in pista, Milly Carlucci avrebbe addirittura messo mano al portafoglio personale. “La premiata ditta Carlucci-De Andreis mette a segno sempre bei colpi per il cast di Ballando con le Stelle. Sarebbe interessante conoscere i cachet dei concorrenti della ventesima edizione. Perché il dubbio che la padrona di casa abbia dovuto mettere nuovamente mano al proprio portafoglio personale è forte. Stando a Repubblica, per la sola Barbara d’Urso si sarebbero sborsati 50-70.000 euro a puntata. Il problema è che a noi è arrivata la stessa indiscrezione che ci auguriamo non risponda al vero. A meno che non siano soldi di Patrizia Camilla, ça va sans dire”, si legge sul sito di Roberto D’Agostino.

Un’indiscrezione che ha subito acceso i riflettori. Ma a fare chiarezza è arrivato Roberto Alessi con un video pubblicato su Instagram, dove ha negato categoricamente la voce.

“Barbara d’Urso è a Ballando con le Stelle e hanno detto che Milly Carlucci pur di avere un personaggio forte come la conduttrice avrebbe dato addirittura dei soldi dalla sua cassa pur di averla perché il cachet era esagerato. No. Non è così, Barbara d’Urso ha accettato di fare Ballando con la metà del suo precedente cachet. E questo le fa molto onore perché è una grande occasione per Milly Carlucci ma anche per Barbara. Ripartirà la sua carriera. Milly Carlucci che già in passato ha dato ad altri personaggi parte del suo budget, questa volta invece l’ha avuta per la metà”, ha spiegato il giornalista.

Non è chiaro a quanto ammontasse il suo “precedente cachet” – forse quello incassato quando fu ballerina per una notte – ma quel che è certo è che la D’Urso ha deciso di scendere in pista con un ingaggio ridotto pur di tornare in tv da protagonista. Una scelta che conferma il suo desiderio di rilanciarsi, senza rancori ma con tanta voglia di stupire.

Il cast ufficiale di Ballando con le Stelle

Intanto il cast della ventesima edizione di Ballando con le Stelle è ormai quasi al completo. Oltre a Barbara D’Urso, vedremo in pista La Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella, Francesca Fialdini, Martina Colombari, Nancy Brilli, Fabio Fognini e Filippo Magnini. Una formazione ricca e trasversale che promette di regalare colpi di scena, emozioni e – inevitabilmente – nuove polemiche. E con Barbarella in gara, lo spettacolo è assicurato.

