Ballando con le stelle: "Barbara D'Urso ha tutta la mia ammirazione", parla Patrizia Rossetti

News VIP

Dopo aver detto la sua sull'ultima edizione del Grande Fratello di Simona Ventura, l'ex naufraga Patrizia Rossetti ha commentato anche la partecipazione di Barbara D'Urso a Ballando con le stelle.

Barbara D'Urso è senza ombra di dubbio la protagonista indiscussa della 20esima edizione di Ballando con le stelle. A commentare la sua partecipazione al programma ci ha pensato la conduttrice ed ex naufraga Patrizia Rossetti che, in un'intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni, ha lanciato una frecciatina a Selvaggia Lucarelli.

Barbara D'Urso a Ballando con le stelle: la confessione di Patrizia Rossetti

Sabato 25 ottobre 2025 in prima serata su Rai1 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci e giunto alla sua 20esima edizione. Dodici i concorrenti ancora in gara Andrea Delogu, Barbara D’Urso, Beppe Convertini, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Francesca Fialdini, La Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Marcella Bella, Martina Colombari, Nancy Brilli, Paolo Belli e Rosa Chemical.

Tra le concorrenti più amate e chiacchierate c'è sicuramente la D'Urso, che è tornata in tv dopo ben due anni di assenza. A commentare la sua partecipazione e la sua decisione di rimettersi in gioco sulla pista da ballo più famosa del piccolo schermo insieme al ballerino professionista Pasquale La Rocca ci ha pensato Patrizia Rossetti in un'intervista rilasciata a Casa Lollo.

Le parole di Patrizia Rossetti su Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli

Patrizia Rossetti ha deciso di rompere il silenzio e commentare la partecipazione di Barbara D'Urso a Ballando con le stelle. Ospite nell'ultima puntata di Casa Lollo, il format web condotto da Lorenzo Pugnaloni, la naufraga dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi ha speso parole di grande stima nei confronti dell'ex conduttrice di Pomeriggio 5:

Ha fatto bene a rimettersi in gioco. D'altronde le proposte sono queste...ti propongono di fare L'Isola, il Grande Fratello, Ballando...È bello mettersi in gioco con qualcosa di nuovo e di diverso quindi perché dovrebbe essere penalizzata? E poi, devo essere onesta, si comporta molto bene. È molto brava. Ha tutta la mia ammirazione.

Leggi anche Nancy Brilli critica Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto

"La croce Selvaggia Lucarelli c'è ovunque. So che ha detto qualcosa anche su di me. Non ci conosciamo, anche se mi piacerebbe. Barbara ha saputo tenerle testa [...] Quando sei in gioco, devi giocare nel modo giusto con educazione, rispetto per il pubblico e soprattutto con signorilità" ha concluso la Rossetti lanciando una frecciatina a Selvaggia Lucarelli, che si è resa protagonista di un botta e risposta con la D'Urso durante l'ultima diretta del talent show condotto da Milly Carlucci. L'appuntamento è per sabato 25 ottobre alle 21.40 circa su Rai1.

Scopri le ultime news su Ballando con le stelle.