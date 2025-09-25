Ballando con le stelle: "Barbara D'Urso ha fatto la scelta giusta", parla Patrizia Groppelli

News VIP

Barbara D'urso è pronta a mettersi in gioco sulla pista da ballo di Ballando con le stelle: ecco cosa ha rivelato Patrizia Groppelli sulla partecipazione dell'ex conduttrice di Pomeriggio 5 al talent show di Rai1.

Sabato 27 settembre 2025 in prima serata su Rai1 partirà ufficialmente la 20esima edizione di Ballando con le stelle. Riflettori puntati su Barbara D’Urso, che torna in televisione dopo oltre due anni di assenza per rimettersi in gioco sulla pista da ballo insieme al professionista Pasquale La Rocca.

Le parole di Patrizia Groppelli sul ritorno in tv di Barbara D'Urso

Manca davvero pochissimo alla prima puntata della nuova edizione di Ballando con le stelle, che andrà in onda sabato 27 settembre 2025 su Rai1. Al timone Milly Carlucci, che per la speciale occasione, ha scelto un cast davvero sorprendente: la Signora Coriandoli (alias Maurizio Ferrini), Andrea Delogu, Fabio Fognini, Martina Colombari, Francesca Fialdini, Nancy Brilli, Rosa Chemical, Paolo Belli, Marcella Bella, Beppe Convertini, Filippo Magnini e Barbara D'Urso.

A commentare la partecipazione della D'Urso, che scenderà in pista insieme al maestro Pasquale La Rocca, ci ha pensato Patrizia Groppelli. Ospite nell'ultima puntata di Casa Lollo, l'opinionista, che è stata spesso presente nel salotto televisivo di Pomeriggio 5, ha dichiarato:

Barbara adesso è in Rai e farà un’ottima trasmissione, avrà un gran successo e ne siamo felici. Forse quello era il momento che Barbara doveva leggermente chiudere il sipario per poi riprendere un palco ancora più importante. Se partecipare a uno show come concorrente significa fare un passo indietro? In realtà io dico che ricominciare da capo fa sempre bene. In questo lavoro, secondo me, la cosa fondamentale è avere umiltà. Quindi trovo abbia fatto una scelta giusta. Io ho tante colleghe che se la tirano tanto e non a ragion veduta. La verità è che siamo precarissimi in questo lavoro, non è scontato che io domani ritorni in televisione. I deliri di onnipotenza a me non sono mai piaciuti.

Barbara D'Urso fuori da Mediaset: parla la Groppelli

Dopo aver commentato la partecipazione di Barbara D'Urso a Ballando con le stelle, il talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci che quest'anno festeggia il suo 20esimo anniversario, Patrizia Groppelli ha parlato dell'addio dell'amata conduttrice a Mediaset. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo, Patrizia ha confessato:

Per me è stata una grandissima scuola la d’Urso, nel senso che Barbara non è una che ti insegnava un mestiere perché non aveva tempo, lei doveva gestire la trasmissione. Però, se eri uno un po’ sveglio, imparavi molto da lei, guardandola e stando con lei imparavi come gestire, come vivere una trasmissione. Aveva quattro o cinque programmi insieme in diretta, quindi era una grande stacanovista. Ormai sono due anni che Barbara è andata via e quando è arrivata la notizia siamo rimasti tutti scioccati. Forse quell’epoca doveva finire, tutto ha un inizio e una fine e poi si aprono nuove strade.

