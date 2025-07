Ballando con le Stelle, arriva l'annuncio ufficiale della prima concorrente (VIDEO)

News VIP

Il cast di Ballando con le Stelle prende finalmente forma con l'annuncio ufficiale della prima concorrente ufficiale della nuova edizione.

Dopo rumors e voci sui papabili concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, la pagina ufficiale del dancing show condotto da Milly Carlucci ha annunciato chi è la prima concorrente ufficiale del programma. Giunto alla sua ventesima edizione, la trasmissione campione di share del sabato sera di Rai1 tornerà in onda a partire dal 27 settembre.

Ballando con le Stelle, svelata la prima concorrente del cast

Manca sempre meno alla prossima edizione di Ballando con le Stelle e finalmente è stata annunciata la prima concorrente ufficiale. Nelle ultime settimane, si sono susseguiti diversi rumors su chi potesse entrare a far parte del cast del noto dancing show: da Barbara D'Urso a Chanel Totti, passando per Andrea Delogu, considerata una certezza della prossima edizione secondo quanto riferito da Davide Maggio.

Secondo Gabriele Parpiglia, invece, nella sua newsletter Chicchi di gossip a entrare nel cast sarà anche Francesca Fialdini, conduttrice Rai del programmaDa noi...a ruota libera! Stando a Davide Maggio, inoltre, un altro nome che entrerà nel cast sarà quello di Fabio Fognini. Quest'ultimo si aggiungerebbe così ai tanti sportivi, vedi Federica Pellegrini, che si sono messi in gioco, scegliendo di scendere in pista e danzare con i maestri del dancing show.

Al momento è riconfermata la giuria storica con Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. E, finalmente, dalla pagina Instagram è arrivata la conferma della prima concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle, l'annuncio ufficiale della prima concorrente

Con un divertente filmato, sulla pagina Instagram di Ballando con le Stelle è stato svelato che la prima concorrente del dancing show è...la Signora Coriandoli. Interpretata da Maurizio Ferrini, la Signora Coriandoli è un'istituzione della tv italiana in termini di comicità e di recente è stata nel cast di Che Tempo Che Fa.

In maniera ironica e completamente calata nella parte, è stata la stessa Signora Coriandoli a dare l'annuncio della sua presenza a Ballando con le Stelle: "Ho un segreto da comunicare, a patto che non lo diciate a nessuno! La Milly Carlucci, che è anche una mia amica, mi ha voluto a Ballando sotto le stelle, ma non so se sono l’altezza. Però ha detto che c’è un ballerino che mi farà da maestro, che è uno spettacolo per gli occhi! Non lo dite a nessuno e scusate il déshabillé".

