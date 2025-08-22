Ballando con le Stelle, annunciato un nuovo concorrente ufficiale: si tratta di un noto Tennista

News VIP

Il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle si arricchisce con l’ingresso in scena di un noto tennista.

Continuano le Anticipazioni sul cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo show danzante condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Nel cast arriva anche un noto tennista, ecco l’annuncio ufficiale.

Ballando con le Stelle, Anticipazioni sul cast

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Lo show danzante di Milly Carlucci, in onda il sabato in prima serata su Rai 1, sta per tornare in tv e i fan non stanno nella pelle soprattutto dopo le prime Anticipazioni sul cast. Ci saranno, infatti, Martina Colombari, Francesca Fialdini, Marcella Bella, Rosa Chemical, Nancy Brilli, Andrea Delogu, la Signora Coriandoli e poi Barbara D’Urso.

Mentre si mormora che per lei il cachet sia stato pagato parzialmente da Milly Carlucci, che avrebbe messo mano al portafoglio per assicurarsi la presenza della conduttrice partenopea, sapendo bene quanto Barbarella sia in grado di muovere le folle con la sua sola presenza, soprattutto ora che tutti vogliono conoscere i dettagli del suo addio a Mediaset e lei continua a rinviare la confessione completa di quanto accaduto. Nelle ultime ore anche un altro protagonista ha fatto sapere di aver accettato di entrare a far parte del cast di Ballando con le Stelle. Si tratta di uno sportivo amatissimo, oltre che affascinante, il tennista Fabio Fognini. Ecco i dettagli.

Ballando con le Stelle, nel cast anche Fabio Fognini

Il cast di Ballando con le Stelle si arricchisce di un noto sportivo italiano. L’Anticipazione è stata lanciata dalla pagina social ufficiale del programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1, che ha condiviso il video di presentazione di Fabio Fognini, noto tennista amatissimo per la sua sportività ma anche un uomo molto affascinante.

“Ciao a tutti, lo so, mi vedete ancora vestito da tennis perché come ben sapete il tennis è la mia vita, però quest’anno ho deciso di scendere in pista e sarò presente a Ballando con le stelle. Vi prometto che ci metterò tanta passione, allegria e spero di azzeccare qualche passo”.

Questo il video messaggio di Fabio su Instagram, nel quale il tennista appare in abiti sportivi mentre si allena. Oltre il cast che prende forma, sembra ormai sicura la presenza di Belen Rodriguez come ballerina per una notte, a riprova che questo anno Milly Carlucci sta giocando davvero duro contro i competitors.

