Ballando con le Stelle, Andrea Delogu risponde infastidita ai commenti su di lei Nikita Perotti

Nikita Perotti e Andrea Delogu sono una delle coppie su Ballando con le Stelle: tra loro c'è forse del tenero? Ecco la risposta infastidita della conduttrice alle insinuazioni degli haters!

Andrea Delogu e Nikita Perotti sono una delle coppie di questa edizione di Ballando con le Stelle. Una stagione, la ventesima, che ha schierato diversi nomi importanti del panorama televisivo italiano, come Barbara D'Urso e Paolo Belli, storica spalla destra della conduttrice Milly Carlucci. Nonostante la sconfitta nella gara di share contro Tu si que vales su Canale 5, il dancing show di Rai1 continua a essere uno dei più seguiti sui social, dove il pubblico commenta le esibizioni, le dinamiche della puntata e le coppie che scendono in pista. Alcuni di questi commenti, però, si sono spinti oltre la pista da ballo per sfociare in insinuazioni personali e hanno infastidito molto Andrea Delogu.

Ballando con le Stelle, c'è del tenero tra Andrea Delogu e Nikita Perotti?

Non è inusuale che a Ballando con le Stelle nascano nuovi amori: da Massimiliano Rosolino e Natalia Titova, due storici volti del programma, ai più recenti Giovanni Pernice e Bianca Guaccero, spesso le coppie hanno trovato una certa affinità anche fuori la pista da ballo. Nella nuova edizione del dancing show di Rai1 alcuni rumors avrebbero già individuato una potenziale coppia: Andrea Delogu e Nikita Perotti. Nonostante la conduttrice e il ballerino non abbiano mai dimostrato più di un'amichevole simpatia l'uno per l'altra, sul veb non sono mancati commenti su di loro.

C'è chi si è anche spinto ad affermare che tra i due sia nato del tenero, perché "Ad Andrea Delogu piacciono i toyboy". L'affermazione è da riferirsi alla precedente relazione della conduttrice e speaker con Luigi Buono, di 17 anni anni più giovane di lei. I due sono stati insieme per diverso tempo, ma da poche settimane hanno annunciato di aver deciso di lasciarsi. Il commento letto sul web ha infastidito la stessa Delogu, che ha deciso di replicare per le rime agli haters.

Ballando con le Stelle, la reazione di Andrea Delogu alle insinuazioni contro lei e Nikita Perotti

Stanca di commenti così offensivi, Andrea Delogu ha deciso di replicare infastidita alle parole degli haters. A chi l'ha accusata di avere una preferenza per i toyboy e che per questo tra lei e Nikita Perotti nascerà del tenero, se non è già nato, ha replicato infastidita che commenti simili sono ormai datati e che "ci si innamora delle persone, non dell'età". Stizzita, la conduttrice ha invitato gli haters ad abbandonare questa mentalità:

"Mamma mia ragazzi uscite da sto loop vi prego. Ci si innamora delle persone, non della loro età"

Purtroppo, anche in puntata Andrea Delogu e Nikita Perotti hanno dovuto sopportare commenti del genere a opera di Fabio Canino, che ha chiesto loro se fossero entrambi single. Anche nel corso della loro presenza a Domenica In, la conduttrice e il maestro di ballo si sono trovati al centro di domande e supposizioni, ma entrambi hanno rimarcato che tra loro non c'è alcun legame di tipo sentimentale.

