Sognando Ballando con le Stelle, Milly Carlucci: "Il sì di Francesco Totti è arrivato per sfinimento"

News VIP

Tutto pronto per lo spin off di Ballando con le Stelle, in onda partire da questa sera su Rai1 e condotto come sempre da Milly Carlucci che svela: "“L’emozione deve essere sempre la stessa altrimenti vuol dire che non si può fare questo lavoro"

Oggi, venerdì 9 maggio, iin prima serata su Rai 1 dall’Auditorium del Foro Italico, Milly Carlucci torna in prima serata insieme a Paolo Belli per dare il via a un nuovo capitolo televisivo: Sognando… Ballando con le Stelle.

Sognando… Ballando con le Stelle, Milly Carlucci: "Ballando con le Stelle è diventato con il tempo il grande talent di Raiuno"

Lo storico salotto danzante della rete ammiraglia si trasforma per l’occasione in un vero e proprio talent show, con l’obiettivo di selezionare un nuovo maestro per la prossima edizione autunnale del programma. Per festeggiare i vent’anni di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci propone un format del tutto inedito: quattro serate evento, sempre di venerdì in prima serata, in cui dieci aspiranti professionisti si sfideranno per guadagnarsi un posto tra i maestri del cast ufficiale. A guidarli, alcuni volti storici del programma. Oltre alla gara, ci sarà spazio anche per la celebrazione del passato, con ospiti d’eccezione provenienti dalle edizioni precedenti, esibizioni speciali e tanti momenti di ricordi e omaggi, per ripercorrere la storia di uno dei programmi più amati della Rai. La giuria sarà composta dalla storica del dance show e in ogni puntata ci saranno volti noti che hanno partecipato alle passate edizioni del programma. Intervistata da SuperGuidaTv, Milly ha parlato del grande successo del dance show di Rai1, una certezza granitica della rete ammiraglia di Piazza Mazzini da ormai due decenni:

"Credo che con il ballo di coppia noi abbiamo toccato delle corde che il pubblico aveva dimenticato - ha raccontato la conduttrice al portale - Il ballo di coppia è sempre stato una grande passione del pubblico di tutti i paesi del mondo poi nel 1968 la nascita delle discoteche e un modo diverso di ballare ha cancellato un po’ questo modo di fare festa. Si ballava da soli, ognuno per fatti propri, e c’era una solitudine del ballerino. Grazie a noi si è riscoperta la gioia dell’abbraccio. "

Nonostante i tanti anni, l'emozione, ha dichiarato la Carlucci, è sempre la stessa:

“L’emozione deve essere sempre la stessa altrimenti vuol dire che non si può fare questo lavoro. Questo è un lavoro che vive di quel tremore che senti dentro e che ti dà la forza di spaccare tutto, di conquistare il pubblico a casa, di superare i tuoi limiti, di volare, di far sognare anche i ragazzi che lavorano qui con me. Il programma è stato una novità quando è nato, ha segnato un nuovo modo di fare televisione su Raiuno perché fino a quel momento non c’era un talent. Ballando con le Stelle è diventato con il tempo il grande talent di Raiuno. Noi stessi abbiamo cambiato poi pelle perché quando è arrivata Giusy Versace che ha portato il tema della disabilità c’è stato un cambio di rotta. Quando poi sono arrivate le storie di Lea T o di Vittoria Schisano o quando abbiamo fatto la same-sex dance ci siamo immersi nella società reale. E’ bello sognare però è anche bello raccontare che il mondo in cui viviamo è fatto di tante realtà diverse che a volte vengono viste con pregiudizio solo perché non le conosciamo. "

Tra gli ospiti di Sognando...Ballando con le Stelle, ci sarà anche l'ex capitano giallorosso, Francesco Totti. Una presenza, quella dell'ex calciatore, che Milly ha desiderato per anni:

"Il sì di Francesco è arrivato per sfinimento perché sono 20 anni che gli chiedo di venire a Ballando con le Stelle. Noi abbiamo firmato il contratto ma prima di dire che c’è Francesco dobbiamo vederlo attraversare quella porta e vederlo passare su questa pista. Sono scaramantica".