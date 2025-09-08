Ballando con le stelle, Alex Di Giorgio commenta il cast della nuova edizione e sulle foto con Tommaso Zorzi svela che...

News VIP

Lo sportivo Alex Di Giorgio ha ricordato la sua esperienza a Ballando con le stelle, rivelato il suo pensiero sul nuovo concorrente Filippo Magnini e parlato della paparazzata con l'ex gieffino Tommaso Zorzi.

È tutto pronto per la 20esima edizione di Ballando con le stelle, che partirà ufficialmente sabato 27 settembre 2025 su Rai1. Nell'attesa, l'ex concorrente Alex Di Giorgio ha rilasciato un'intervista in cui ha ricordato la sua esperienza nel talent show di Milly Carlucci e rotto il silenzio sulla storia con Tommaso Zorzi.

Alex Di Giorgio commenta la partecipazione di Filippo Magnini a Ballando con le stelle

Alex Di Giorgio è stato uno dei concorrenti più apprezzati della 17esima edizione di Ballando con le stelle. In occasione della presentazione del cortometraggio "La luce nella crepa" alla 82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, il nuotatore ha rilasciato un'intervista a Superguidatv in cui ha parlato della sua sorprendente partecipazione al talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci:

Nel 2022 mi è stato proposto Ballando con le Stelle. È stata un'esperienza magica, mi sono sentito come in un frullatore anche se all’inizio non me ne sono accorto. La ricordo come un’esperienza intensa, gli autori e la produzione sono persone fantastiche. E’ un programma che mette in risalto il talento, io ho iniziato lì perché non avevo mai ballato ed è stato uno choc ma poi man mano è andata meglio.

Leggi anche Ivan Zazzaroni si sbilancia sui concorrenti di Ballando con le stelle 20

Ballando con le stelle ripartirà a breve e con un cast che promette scintille e colpi di scena. La prima puntata della nuova edizione del talent show andrà in onda sabato 27 settembre in prima serata su Canale 5 e vedrà la presentazione ufficiale dei nuovi concorrenti che scenderanno in pista: Barbara D’Urso, la Signora Coriandoli, Andrea Delogu, Fabio Fognini, Martina Colombari, Francesca Fialdini, Nancy Brilli, Rosa Chemical, Paolo Belli, Marcella Bella, Beppe Convertini e Filippo Magnini. A proposito di quest'ultimo, Alex ha rivelato: "L’altro giorno che ci siamo sentiti gli ho dato qualche consiglio. L’ho sentito già carico e essendo un super combattente darà del filo da torcere".

Alex Di Giorgio paparazzato con Tommaso Zorzi: parla lui

Dopo aver ricordato la sua partecipazione a Ballando con le stelle e speso parole di grande stima nei confronti del nuovo concorrente Filippo Magnini, Alex Di Giorgio ha parlato della sua situazione sentimentale. Il nuotatore ha rotto il silenzio sulle foto del bacio con il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi:

Sono felice, sto bene e ho trovato un equilibrio. Sono convinto che bisogna trovare un equilibrio con se stessi prima di stare bene con altre persone. Non è facile soprattutto per la vita frenetica che abbiamo al giorno d’oggi. L’importante è riuscire a trovare un balance interiore. Quando si è un personaggio esposto il gossip è all’ordine del giorno. Le cose accadono e non si possono controllare.

Scopri le ultime news su Ballando con le stelle.