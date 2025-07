Antonella Clerici risponde alle critiche per Jukebox - La notte delle hit: ''Nessuna contrapposizione ad Amadeus''

News VIP

Antonella Clerici parla della nuova stagione in Rai, replica alle critiche per Jukebox - La notte delle hit, poi commenta l'addio di Gigi D'Alessio a The Voice.

Grande regina della televisiva italiana, Antonella Clerici torna sulla Rai con i suoi programmi più famosi e una bella novità, ovvero Jukebox - La notte delle hit. Proprio a causa di questo programma, tuttavia, sono state mosse critiche alla presentatrice che replica una volta per tutte, tirando in ballo anche Amadeus e il suo addio alla rete.

Antonella Clerici difende Jukebox - La notte delle hit

Lei è una delle regine della televisione italiana, amatissima dal pubblico di ogni fascia d’età, nonché volto della Rai da un ventennio con tantissimi progetti di successo alle spalle e altri che l’attendono nella nuova stagione televisiva. I palinsesti della nuova stagione sono stati presentati e ci sono stati diversi cambiamenti, così come ci saranno per Mediaset con il rinnovo del contratto di Myrta Merlino ma non a Pomeriggio 5. Oltre a È sempre mezzoggiorno e The Voice, Clerici conduce anche Jukebox - La notte delle hit, due serate speciale previste a settembre su Rai 1, con i grandi successi musicali degli anni Settanta, Ottanta, Novanta e Duemila. E proprio a causa della somiglianza del format con Arena Suzuki di Amadeus, Clerici è finita sotto accusa. Lei, ai microfoni di Chi durante un’intensa intervista che ha toccato più punti, si è difesa e ha parlato anche del collega e della sua scelta di lasciare la Rai dopo il successo del suo Festival di Sanremo.

“Non la vedo così, la verità è che quel programma che aveva condotto lui, lo avrebbe condotto qualcun altro perché è un programma Rai. Ma credetemi quando ti dico che gli voglio bene ad Amadeus. Non l’ho vissuta come una contrapposizione, lo faccio alla mia maniera […] Penso che solo lui sappia la verità. Ci sono tanti fattori che l’hanno portato a scegliere, esistono momenti in cui vuoi cambiare aria”.

Proprio a proposito di Sanremo, invece, Clerici ha ammesso di non aver firmato il contratto Rai con la clausola di potersi candidare come presentatrice, dato che non è a favore delle quote rosa. Il presentatore deve portare sul palco la sua esperienza, come ha fatto lei nella sua edizione, e come ha fatto questo anno partecipando insieme a Gerry Scotti come spalla di Carlo Conti.

Antonella Clerici commenta l’addio di Gigi D’Alessio a The Voice

Antonella Clerici è una professionista, una presentatrice allegra, solare, materna ma anche sensuale che trasforma in oro i suoi format. Così, quando le è stato affidato The Voice, la conduttrice ha saputo risollevare le sorti di un talent show che altrimenti sarebbe caduto nel baratro in termini di share. Questo anno, tuttavia, Antonella dovrà rinunciare ad uno dei suoi giudici ovvero Gigi D’Alessio, che è passato ufficialmente a Mediaset. Ma come l’ha presa?

“Malissimo. Ne ho fatto una malattia, intanto per l’affetto che provo per Gigi. Ci conosciamo da tanto, gli voglio bene e questi cinque anni sono stati bellissimi: hanno dato tanto sia a me che a lui. È stata una doccia fredda. Un po’ conta anche la sua volontà e desiderio di cambiare, ma sono onesta quando dico che è stato un dispiacere perché Gigi fa parte di The Voice, è una persona importante. E gli voglio bene, non ce l’ho con lui”.

Insomma, Antonella non ha saputo nascondere il suo disappunto per la scelta di Gigi, che ha preso male a livello personale, ma ha anche ammesso di capire che alcune volte occorre cambiare aria nella vita professionale.