Amici Speciale, le Anticipazioni della nuova registrazione: lacrime ed emozioni con Andreas Muller

Ecco tutte le anticipazioni della nuova registrazione di This is me, lo speciale Amici-Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti della serata Veronica Peparini, Tedua e Fiorella Mannoia.

Ieri, lunedì 28 ottobre 2024, è stata registrata una nuova puntata di This is me, lo speciale Amici-Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Tra i protagonisti della registrazione Alessandra Amoroso, Andreas Muller, Annalisa e Anbeta Toromani.

Le anticipazioni di This is me: lo speciale Amici-Verissimo

La nuova puntata di This is me, lo speciale di Amici-Verissimo, è stata registrata ieri ed è stata ricca di momenti emozionanti. Come riportato da Isa e Chia, la registrazione dell'attesissimo programma si è aperta con l’ingresso di Maria De Filippi, che ha salutato il pubblico per poi lasciare spazio alla conduttrice Silvia Toffanin.

Subito dopo è arrivata la prima protagonista della serata, ovvero Annalisa, che ha ricordato il suo percorso nel talent show, regalando al pubblico un mix dei suoi brani più famosi. Insieme a lei sul palco la ballerina Anbeta Toromani, che ha condiviso il meglio del suo percorso artistico, dedicando parole di grande stima e affetto nei confronti di Kledi e Maria.

Uno dei momenti più intensi della serata è stato l'ospitata di Alessandra Amoroso e Andreas Muller. La cantante ha parlato dei suoi esordi, presentato il suo ultimo singolo, Si mette male, ed emozionato tutti con un duetto speciale insieme a Fiorella Mannoia sulle note di La sera dei miracoli di Lucio Dalla. Il ballerino professionista, invece, ha ricordato la sua esperienza nella scuola di Amici (dal grave infortunio alla vittoria), parlato della storia d'amore con Veronica Peparini e mostrato un emozionante filmato della nonna scomparsa. Una clip che ha emozionato tutti i presenti in studio.

La classe di Amici 24

Cresce l'attesa per la nuova puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 3 novembre 2024 alle 14 su Canale 5. 15 gli allievi della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali. Ilan Muccino, la new entry Chiamamifaro, Diego Lazzari, Vybes, TrigNo, Niccolò, SenzaCri e Luk3 per la categoria canto; Alessia, Daniele e Chiara, Rebecca, Teodora, Alessio e Sienna per la categoria ballo.

