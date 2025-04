Amici, Senza Cri rompe il silenzio sui social sul rapporto con Antonia: "Nessuna censura, è stata una scelta nostra"

News VIP

L'ex allieva Senza Cri svela la verità sui presunti baci scambiati con Antonia Nocca e non mostrati in tv. Senza confermare la storia, la cantante ci ha tenuto a sottolineare che non c’è stata alcuna censura da parte della produzione di Amici.

A pochi giorni dalla sua eliminazione dal Serale, Senza Cri ha rotto il silenzio sulla sua vicinanza ad Antonia Nocca. A proposito delle ultime indiscrezioni, secondo le quali la produzione di Amici non avrebbe mandato in onda i baci tra le due allieve, la cantante ha deciso di intervenire sui social per fare chiarezza.

La verità di Senza Cri

La quinta puntata del Serale di Amici 24, andata in onda sabato 19 aprile 2025 su Canale 5, ha visto l'eliminazione definitiva della ballerina Francesca Bosco e della cantante Senza Cri (Cristiana Carella). Stando alle anticipazioni delle varie registrazioni, l'ex allieva della squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si sarebbe scambiata dei baci con la collega Antonia Nocca. Dolci gesti che non sarebbero mai andati in onda e che avrebbero alimentato un grande dubbio tra gli appassionati del talent show di Maria De Filippi.

Una volta lasciata la casetta, Senza Cri ha poi pubblicato una foto di Antonia con un cuore bianco, successivamente rimossa. Ma cosa c'è realmente tra le due cantanti della 24esima edizione di Amici? A fare chiarezza ci ha pensato proprio l'ex allieva di Lorella Cuccarini, che ha deciso di dire la sua sui social e replicare alle accuse di alcuni contro la produzione del programma che, secondo loro, avrebbero censurato l'amicizia speciale nata nella scuola.

"Ciao ragazzi, stanno uscendo news non vere che insinuano che la produzione abbia censurato informazioni. La produzione di Amici non ha mai censurato nulla, tutto ciò che non è stato mostrato è stato per scelta nostra" ha dichiarato Senza Cri spiegando quindi che i chiacchierati baci non sarebbero stati mostrati per loro volontà. Il suo intento era quello di farsi conoscere e apprezzare dal pubblico solo attraverso il proprio talento "Ero ad Amici per far conoscere la mia musica e voglio continuare a farlo anche fuori. Grazie per la comprensione".

Novità in vista per la sesta puntata del Serale

A pochi giorni dalla sesta puntata del Serale di Amici 24 è arrivato un clamoroso retroscena! Dopo la doppia eliminazione della quinta puntata del Serale, Deborah Lettieri e Lorella Cuccarini sono rimaste senza allievi. Uno squilibrio evidente che, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe portato Maria De Filippi e la produzione del programma a cambiare le squadre!

L'indizio è arrivato direttamente dal profilo Instagram di alcuni ballerini professionisti del talent show di Canale 5, che hanno pubblicato alcune foto dello studio in cui si vedono chiaramente due squadre: molto probabilmente quella formata da Rudy Zerbi e Alessandro Celentano e un'altra con i restanti quattro professori, vale a dire Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

"ATTENZIONE. Attraverso le storie Instagram dei professionisti di #Amici24 si nota un dettaglio IMPORTANTE: sono state formate 2 SQUADRE. Una formata da 4 professori (Pettinelli, Lettieri, Lorella ed Emanuel) e l’altra da 2 (Rudy e Alessandra Celentano). Chissà.." si legge sulla pagina social di Amici News. Se così fosse, si tratterebbe di un cambiamento pensato solo ed esclusivamente per riequilibrare la gara. Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda sabato 26 aprile 2025 in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che i talenti ancora in gara sono 8: Daniele Doria, Alessia Pecchia, Chiara Bacci, Jacopo Sol, Antonia Nocca, TrigNO (Pietro Bagnagrande), Nicolò Filippucci e Francesco Fasano.

