Amici 24, Senza Cri fuori dal Serale: le prime dichiarazioni della cantante dopo l'eliminazione

Dopo Francesca Bosco, anche Senza Cri è stata costretta a lasciare il Serale di Amici 24: la cantante della squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ha perso al ballottaggio finale contro il cantante TrigNO.

La quinta e scoppiettante puntata del Serale di Amici 24 ha visto l'eliminazione di Senza Cri, nome d'arte di Cristiana Carella. La cantante e allieva di Lorella Cuccarini ha perso al ballottaggio finale contro il cantante TrigNO ed è stata costretta a lasciare definitivamente il talent show di Maria De Filippi.

Senza Cri fuori dal Serale di Amici 24

Francesca Bosco e Senza Cri, nome d'arte di Cristiana Carella, sono state eliminate dal Serale di Amici, il fortunato talent show di Canale 5 giunto alla sua 24esima edizione. La ballerina di Deborah Lettieri e la cantante della squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno perso ai rispettivi ballottaggi e sono state costrette ad abbandonare definitivamente la scuola più amata e seguita d'Italia.

Se la ballerina Francesca ha lasciato il programma subito dopo la prima manche, Senza Cri ha ricevuto l'esito del ballottaggio finale in casetta insieme al cantante TrigNO e ai suoi compagni di scuola. A rivelare il nome dell'eliminato è stata come sempre Maria De Filippi: "Rimane TrigNO". Un'eliminazione che ha dispiaciuto tutti gli allievi, che hanno dedicato parole di grande stima e affetto nei confronti della cantante.

"Vi voglio tanto bene. Fate i bravi" ha dichiarato Cristiana con la voce rotta dal pianto "Ho fatto tutte cose che non avrei mai fatto. Mi avete dato tutti qualcosa. Ci vediamo fuori, godetevela. Siete stati la mia famiglia per tutto questo tempo".

Le prime dichiarazioni di Senza Cri dopo l'eliminazione

Dopo aver lasciato definitivamente la casetta di Amici 24, la cantante Senza Cri ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni di Witty. Ripensando al suo lungo e intenso percorso vissuto nella scuola e ricordato le sue ultime esibizioni sul palco del Serale, la giovane allieva di Lorella Cuccarini ha confessato:

Sono felice, spero che le persone fuori abbiano avuto modo in questi mesi di capirmi. Voglio dimostrare quanta forza ho, sicuramente non mi arrendo, non mollo. Sono grata a questo posto. Ho smesso di nascondermi, durante il Serale invece ho titubato. Mi sento cambiata perché sentire le persone urlare il mio nome mi ha cambiato. Ho scoperto la fiducia e la pazienza. Io sono il futuro, la mia diversità è la cosa più bella che ho.

Ricordiamo che con l'eliminazione di Francesca e Senza Cri, i ragazzi ancora in gara sono: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. L'appuntamento è per sabato 26 aprile 2025 in prima serata su Canale 5 con la sesta puntata del Serale.

