Amici 24, le pagelle della quinta puntata del Serale: Alessia esplosiva, TrigNO da finale!

Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi del Serale di Amici 24? Scopritelo nelle pagelle della quinta puntata del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi!

Ieri, sabato 19 aprile 2025, su Canale 5 è andata in onda la quinta puntata del Serale della 24esima edizione di Amici che ha visto l'eliminazione di Senza Cri e Francesca Bosco. Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi del talent show di Maria De Filippi? Tra accesi confronti in studio ed eliminazioni inaspettate, ecco le nostre pagelle!

Le pagelle della puntata Serale di Amici di sabato 19 aprile

TrigNO: Voto 9 (Grande carisma e presenza scenica)

TrigNO è la vera rivelazione di questa edizione di Amici. Il cantante sta migliorando sempre di più, puntata dopo puntata. Pietro ha tutto: talento, carisma, personalità e una grandissima presenza scenica. La quinta puntata è stata davvero tosta per lui, che ha dovuto affrontare sfide oggettivamente complesse, ma soprattutto due ballottaggi finale. Alla fine, però, grazie alle due esibizioni sulle note di "Iris" e "Angel" è riuscito a salvarsi dall’eliminazione. Dai TrigNO, la finale è sempre più vicina.

Francesca: Voto 7 (Un'uscita ricca di sorprese ed emozioni)

Francesca è stata la prima eliminata della quinta puntata del Serale di Amici 24. Un'uscita abbastanza inaspettata visto che era l'unica ballerina rimasta del team capitanato da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Diciamolo chiaramente, non se lo aspettava nemmeno lei. Prima di lasciare lo studio, però, l'allieva ha scoperto di aver ricevuto ben due proposte di lavoro molto prestigiose, una in Italia e una all’estero. Tante soddisfazioni, ma anche tanto amore con Jacopo Sol, che le ha fatto una dolcissima dedica d'amore davanti a tutti. Possiamo dire che Francesca è uscita da Amici a testa alta!

Anna Pettinelli: Voto 8 (Vittoria meritatissima)

Ironica, coraggiosa, imprevedibile e noi la amiamo tanto per questo. Non ce n'è per nessuno...questa edizione del Serale di Amici è di Anna Pettinelli. Oltre a impegnarsi in uno scatenato Can Can insieme alla collega Deborah Lettieri, in cui ha fatto capriole e spaccate in aria, per assicurare lo spettacolo nel gran finale ha sparato la sua bambola da un cannone. Una vittoria strameritata.

Alessia: Voto 9 (Padrona del palco e anche della puntata)

Alessia ormai fa una gara a parte. La latinista e allieva della maestra Alessandra Celentano, che ieri sera è scesa per ben tre volte in pista, ha letteralmente conquistato tutti, dalla giuria ai professori fino al pubblico in studio. "Se ci fosse un temporale e Alessia ballasse uscirebbe il sole" ha affermato Cristiano Malgioglio al termine di una sua esibizione, elogiandola. Talentuosa, energica, esplosiva...promossa a pieni voti!

Nicolò: Voto 5 (Poco convincente, occhio ai passi falsi!)

Nicolò ha cantanto “Sinceramente” di Annalisa e non ha brillato per niente, anzi. La sua performance, infatti, non ha convinto la giuria del Serale, che ha votato la squadra avversaria. Lo stesso Malgioglio, non a caso, ha rivelato che si aspettava molto di più da lui. Non ha convinto neanche nel duetto con Trigno sul medley di Raffaella Carrà. Vista la sua vocalità e il suo grandissimo talento, siamo abituati a un altro tipo di spettacolo. L’esibizione su Come Together è stato l’unico spiraglio di luce della puntata. Speriamo di rivederlo presto carico e sorprendente come all'inizio.

