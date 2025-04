Amici, Sarah Toscano svela un retroscena sul primo incontro con Maria De Filippi

News VIP

La vincitrice della 23esima edizione di Amici, Sarah Toscano, ha ricordato la sua lunga esperienza nel talent show di Canale 5 e svelato alcuni retroscena inediti circa il suo rapporto con Maria De Filippi.

Sarah Toscano è tornata a parlare di Amici. Ospite dell’ultima puntata di Non lo faccio x moda, il podcast condotto da Giulia Salemi, la giovane cantante ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo aver vinto la 23esima edizione del talent show e svelato un retroscena sul suo primo incontro con Maria De Filippi.

La rivelazione di Sarah Toscano

Sarah Toscano è la vincitrice della 23esima edizione di Amici. Intervistata da Giulia Salemi nel podcast Non lo faccio x moda, la giovane cantante ha raccontato cosa è accaduto in questo ultimo anno: dall'esperienza indimenticabile vissuta nel talent show di Maria De Filippi fino all’arrivo sul palco del Festival di Sanremo. Un anno davvero ricco di emozioni e soddisfazioni, che ha segnato il suo esordio nel panorama musicale italiano:

Ad Amici mi sono divertita tantissimo, è stressante, soprattutto perché non hai il telefono, non hai la possibilità di contattare amici e parenti. Hai mezz’ora di telefono al giorno, mentre al serale il telefono te lo tolgono. Non potevi postare sui social, non puoi parlare al telefono di ciò che succede nella casetta. Io ho evitato il più possibile di guardare i social, non avevo idea di quello che la gente pensasse di me fuori. È stato molto meglio così perché non ti fai condizionare. Mi sono stupita infatti di aver vinto, non mi aspettavo di arrivare così avanti.

Dopo aver fatto un bilancio del suo percorso nella scuola più amata e seguita d'Italia, l'ex allieva di Lorella Cuccarini ha parlato della sua grande passione per il tennis, del suo rapporto con i social e della De Filippi. A proposito dell'amata conduttrice Mediaset, Sarah ha rivelato un retroscena inedito riguardante il loro primo incontro:

Maria l’ho conosciuta al primo casting. L’ansia era terribile, mi aveva detto che non le era piaciuta la canzone, spero che l’abbia fatto per vedere la mia reazione, aveva detto che secondo lei la canzone non era adatta per me, sono tornata in treno piangendo, ma poi mi hanno richiamata quindi penso fosse per stimolarmi. A Sanremo l’ho sentita dopo tutto le prove, lei mi ha detto di stare tranquilla, che le classifiche non importavano. Maria è unica, non saprei qual è il suo segreto.

Cambia tutto al Serale di Amici

Manca davvero poco alla sesta puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda sabato 26 aprile 2025 in prima serata su Canale 5 e vedrà scontrarsi due squadre! Visto che Deborah Lettieri e Lorella Cuccarini sono rimaste senza allievi, la produzione del talent show di Maria De Filippi ha deciso di accettare la proposta avanzata da Nicolò Filippucci, TrigNO e Francesco Fasano di unirsi in un unico team!

"La squadra PettiLetti e quella CuccaLo vorrebbero unirsi per formare la squadra PettiLo. Sono rimasto da solo, loro sono in due, forse è meglio unire le nostre forze" ha dichiarato il ballerino. Nonostante i dubbi e le perplessità iniziali di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, alla fine la proposta è stata accettata. Ma non è finita qui perché nella casetta sono arrivati anche nuovi guanti di sfida da parte di Anna Pettinelli. A sfidarsi saranno Jacopo Sol e TrigNO sulle note di "La mordidita" di Ricky Martin: "Non rimani impresso, fatichi a trovare gli spazi giusti per muoverti sul palco, sei statico e per questo ho scelto un pezzo che ti costringerà a usare tutto il corpo".

Chi, tra TrigNO e Jacopo Sol, riuscirà a convincere la giuria del Serale? Ricordiamo che, con l'eliminazione definitiva di Francesca Bosco e Senza Cri, i talenti in gara sono otto: i cantanti Antonia Nocca, Jacopo Sol, Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) e i ballerini Alessia Pecchia, Daniele Doria, Chiara Bacci e Francesco Fasano.

