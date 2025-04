Amici 24, cambia tutto al Serale: "TrigNO, Nicolò e Francesco faranno parte della stessa squadra"

News VIP

Cambiano le squadre del Serale di Amici 24! La produzione e i professori del talent show hanno accettato la proposta avanzata da TrigNO, Nicolò Filippucci e Francesco Fasano di unirsi in un unico team!

Colpo di scena nella scuola di Amici 24. La produzione ha accettato la proposta avanzata da Nicolò Filippucci, TrigNO e Francesca Fasano di unirsi. A partire dalla prossima puntata del Serale, che andrà in onda sabato 26 aprile 2025, i tre allievi in questione faranno parte della stessa squadra!

I CuccaLo e le PettiLetti si uniscono: nuova squadra al Serale di Amici

Con la doppia eliminazione della quinta puntata del Serale, che ha visto l'uscita di scena della ballerina Francesca Bosco e della cantante Senza Cri, Deborah Lettieri e Lorella Cuccarini sono rimaste senza allievi. Uno squilibrio che ha parecchio preoccuto Francesco Fasano TrigNO e Nicolò Filippucci visto che i CuccaLo gareggiano solo con un solo ballerino, le PettiLetti con due cantanti, mentre i Zerbi-Cele con ben cinque allievi, ovvero Daniele Doria, Alessia Pecchia, Chiara Bacci, Jacopo Sol e Antonia Nocca.

Nel daytime di oggi di Amici 24, il ballerino Francesco insieme a TrigNO e Nicolò hanno deciso di fare una proposta alla produzione del talent show di Maria De Filippi: unire le loro squadre e gareggiare insieme contro i Zerbi-Cele. A prendere la parola è stato l'allievo di Emanuel Lo che, nel confessionale insieme ai due cantanti, ha dichiarato: "La squadra PettiLetti e quella CuccaLo vorrebbero unirsi per formare la squadra PettiLo. Sono rimasto da solo, loro sono in due, forse è meglio unire le nostre forze e creare una squadra unica". La produzione, a quel punto, ha informato i professori della proposta avanzata ma, se Anna Pettinelli e Deborah Lettieri insieme a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano si sono detti d'accordo, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini hanno chiesto di poter incontrare i tre ragazzi: "Non siamo molto d'accordo perché sembrerebbe una resa".

Nonostante i dubbi e le perplessità di Emanuel e Lorella, i tre allievi della scuola hanno chiarito le loro posizioni, sottolineando di aver avanzato questa richiesta non per paura, ma solo per riuscire a dare maggior qualità alle loro esibizioni. "Se è così allora noi facciamo un passo indietro" ha affermato la Cuccarini accettando la proposta di Francesco, TrigNO e Nicolò. Una volta tornati in casetta, i ragazzi hanno ricevuto la conferma ufficiale: "La produzione accetta di unire le squadre, a partire dalla prossima puntata quindi gli allievi in questione faranno parte della stessa squadra".

Anna Pettinelli sfida Jacopo Sol

Nella scuola di Amici 24 sono arrivati nuovi guanti di sfida. In vista della sesta puntata del Serale, che andrà in onda sabato 26 aprile 2025 in prima serata su Canale 5, Anna Pettinelli ha deciso di mettere nuovamente alla prova Jacopo Sol. Il talentuoso cantante del team capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano si scontrerà con TrigNO sulle note di "La mordidita" di Ricky Martin:

Siamo alle solite. Non rimani impresso, fatichi a trovare gli spazi giusti per muoverti sul palco, sei statico, canti con la voce, ma non con tutto il resto. Ti do un'opportunità di migliorare questo aspetto assai carente. Ho scelto un pezzo che ti costringerà a usare tutto il corpo. TrigNO è pronto e tu?

Il guanto lanciato dalla Pettinelli ha spiazzato e divertito entrambi i cantanti della scuola. "Sarà una cosa simpatica, darò il massimo per farlo" ha dichiarato Jacopo Sol. Chi, tra i due allievi, riuscirà a conquistare la giuria del Serale? Ricordiamo che, con l'eliminazione di Francesca Bosco e Senza Cri, i talenti in gara sono: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria, Chiara Bacci, Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro).

