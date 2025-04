Amici 24, TrigNO e Chiara a confronto: "Ecco qual è la prima cosa che mi ha colpito di te"

News VIP

Ai ragazzi della scuola della 24esima edizione di Amici è stata data la possibilità di confrontarsi tra loro. Nel daytime di ieri è toccato ai due innamorati Chiara Bacci e TrigNO.

A pochi giorni dalla sesta puntata del Serale, che andrà in onda sabato 26 aprile 2025 su Canale 5, ai ragazzi di Amici 24 è stata data l'opportunità di confrontarsi tra di loro. Ieri è toccato alla ballerina Chiara Bacci e al cantante TrigNO (Pietro Bagnagrande).

TrigNO e Chiara a cuore aperto

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda il prossimo sabato 19 aprile 2025. Con l'eliminazione di Francesca Bosco e Senza Cri, i talenti ancora in corsa per la vittoria finale sono: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) per il nuovo team di Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

In attesa di scoprire i nomi dei prossimi eliminati, la produzione ha dato la possibilità ai ragazzi del talent show di Maria De Filippi di confrontarsi. Dopo Daniele e Francesco, nel daytime di ieri è toccato ai due innamorati Chiara e TrigNO. Il primo a prendere la parola è stato il cantante: "Cosa hai visto in me e se hai visto qualcosa che ti mancava? Mi stimi artisticamente?". Domande alle quali la ballerina della maestra Alessandra Celentano ha così risposto:

Forse è scontato dirlo, ma la cosa che a primo impatto mi ha colpito di più è il tuo lato estetico, l'aspetto fisico. Il tuo mostrarti sicuro e a tuo agio in una situazione in cui non mi sentivo a mio agio mi mancava e in te l'ho vista. E la vedo tutt'ora. Ti stimo artisticamente, è cresciuta la mia stima nei tuoi confronti col tempo. Mi piace come affronti le cose e le rendi tue. Sei migliorato tantissimo, quindi sì ti stimo a livello artistico.

Leggi anche Senza Cri vuota il sacco sul rapporto con Antonia ad Amici

A proposito della loro storia d'amore nata nella scuola di Amici, Chiara ha ammesso di avere un po' paura: "Sembra che ci conosciamo da un sacco, abbiamo un legame molto speciale, siamo molto uniti ma mancano tante cose al nostro rapporto. Ho un po' paura di quello che sarà". È stata poi la volta della ballerina che, rivolgendosi a Pietro, gli ha chiesto qual è il reale motivo che lo spinge continuamente a cercare l'approvazione degli altri. Senza mezzi termini, il cantante ha spiegato:

Perché non mi basto mai. Mi piace avere gli occhi felici su di me, mi fa sentire bene e che sto facendo qualcosa di giusto. L'unico modo per avere degli occhi felici addosso è stare al centro dell'attenzione. Cerco negli altri quello che non riesco a trovare in me stesso.

Il nuovo guanto di sfida di Anna Pettinelli

Non solo confronti nel daytime di ieri di Amici 24. Nella casetta, infatti, è arrivato un nuovo guanto di sfida da parte di Anna Pettinelli che vedrà protagonisti TrigNO e Jacopo Sol. In vista della sesta puntata del Serale, la professoressa di canto ha puntato ancora una volta il dito contro il talentuoso cantante della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: "Fatichi a trovare gli spazi giusti per muoverti sul palco, sei statico. Ti do un'opportunità di migliorare questo aspetto assai carente. Ho scelto un pezzo che ti costringerà a usare tutto il corpo. TrigNO è pronto e tu?".

Il nuovo guanto di sfida della Pettinelli ha sorpreso e divertito i due cantanti della scuola, che non hanno nascosto la loro preoccupazione. Chi, tra Jacopo Sol e TrigNO, riuscirà a conquistare la giuria formata da Cristiano Malgioglio, Elena D'Amario e Amadeus? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del talent show di Maria De Filippi, che andrà in onda sabato 26 aprile 2025 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.